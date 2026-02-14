  • Спортс
15

Тренер считает, что Топурия справится с тейкдаунами Царукяна: «Это ММА, а не борьба. Здесь еще и бьют»

Тренер Илии Топурии считает, что боец справится с тейкдаунами от Армана Царукяна.

Тренер Хави Климент высказался о возможном поединке между чемпионом UFC в легком весе Илией Топурией и Арманом Царукяном.

«Арман – парень, который активно добивается боя с нами. Но он допустил несколько ошибок в отношениях с организацией, и Дана [Уайт] заставляет его за это расплачиваться. Он постепенно возвращает себе позиции.

Это хороший поединок, мы его не исключаем. Более того, нам самим было бы интересно подраться с Арманом.

Но я не считаю, что он способен справиться с нами. Илия просто психологически его измотает. Арман попытается перевести бой в партер, но у него ничего не получится – его психика не выдержит. Это ММА, а не борьба. Здесь еще и бьют. Арман не на уровне Илии», – сказал Климент.

Ранее сообщалось, что Топурия проведет бой с Джастином Гейджи 14 июня на турнире в Белом доме. Топурия не дрался с июня 2025-го, когда победил Чарльза Оливейру нокаутом в первом раунде и стал чемпионом в легком весе.

Тренер Топурии: «Знаю, что бой с Махачевым состоится. UFC подбирают для этого наилучший момент»

Али Абдель-Азиз: «Именно Махачев будет решать, где и когда состоится бой с Топурией. Но его следующим соперником точно будет полусредневес»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Альваро Колменеро
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
а пока мы будем бегать от Армана сколько можно.
у Маддалены был один из лучших боксов по словам спецов
Ответ фахитос
у Маддалены был один из лучших боксов по словам спецов
У Топурии база - борьба, в отличии от Маддалены.
И Царукян не Махачев, его Гамрот переборол в свое время.
Ответ Proper Chels
У Топурии база - борьба, в отличии от Маддалены. И Царукян не Махачев, его Гамрот переборол в свое время.
У вас у всех до боя каждый раз база борьба, а после боя выясняется что бокс) проходили
" Делом надо заниматься, дорогой мой, делом" (с) Так чего же не выйти в клетку в Арманом и показать ему, что такое настоящее ММА? Не, рано еще? Бу-га-га.
Но мы не будем драться с ним, мы будем говорить об исламе, и при этом пообивая пимблетов и гейджей
тот кто смотрел ранные бой топурий он все время в борьбу лез и так побеждал, если последнее время он не особо борется, не значит что не знает как это делать. да и борьба армана переоценен, его даже гамрот валил, еше и возился с чарлзом и чуть голова не лопнуло от удушия.
Совершенно верно, кто не верит, можете посмотреть бой Митчелл-Топурия, Брайс тогда был хорошим проспектом с серией 10:0 в ЮФС, считался топовым греплером и отличным борцухой, что в итоге ? 1 успешный тейкдаун из 8ми попыток, в итоге был деклассирован и задушен. Царукяна ждет то-же самое, но там будет глухой КО . Не вижу как он сможет побить Топурию, у него ничего для этого нет. Самым опасным противником для Илии остается Макс Холлоуэй в 70кг.
На месте Ислама я бы поставил условие: принимаю бой с грузинцем, если тот одолеет Армана
