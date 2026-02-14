Тренер считает, что Топурия справится с тейкдаунами Царукяна: «Это ММА, а не борьба. Здесь еще и бьют»

Тренер Илии Топурии считает, что боец справится с тейкдаунами от Армана Царукяна.

Тренер Хави Климент высказался о возможном поединке между чемпионом UFC в легком весе Илией Топурией и Арманом Царукяном .

«Арман – парень, который активно добивается боя с нами. Но он допустил несколько ошибок в отношениях с организацией, и Дана [Уайт] заставляет его за это расплачиваться. Он постепенно возвращает себе позиции.

Это хороший поединок, мы его не исключаем. Более того, нам самим было бы интересно подраться с Арманом.

Но я не считаю, что он способен справиться с нами. Илия просто психологически его измотает. Арман попытается перевести бой в партер, но у него ничего не получится – его психика не выдержит. Это ММА, а не борьба. Здесь еще и бьют. Арман не на уровне Илии», – сказал Климент.

Ранее сообщалось, что Топурия проведет бой с Джастином Гейджи 14 июня на турнире в Белом доме. Топурия не дрался с июня 2025-го, когда победил Чарльза Оливейру нокаутом в первом раунде и стал чемпионом в легком весе.

