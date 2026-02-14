Иван Штырков: «В UFC искусственно созданные звезды. Это машина по созданию контента и денег»

Иван Штырков: в UFC искусственно созданные звезды.

Боец ММА Иван Штырков высказался об уровне бойцов UFC.

«Я согласен с тем, что написал Арман Царукян после боя Джастина Гейджи и Пэдди Пимблетта . Это наглядный пример того, что происходит, когда искусственно раскрученный боец сталкивается с настоящим топовым уровнем. Пимблетта просто избили как ребенка.

Это было похоже на бой Ислама Махачева и Джека Делла Маддалены . Один сводил в школу бокса, второй – в школу борьбы. Удивляет, как бойцы с такими пробелами в навыках доходят до титулов и становятся чемпионами. Маддалена не умеет бороться вообще. Не знает, что это такое. Как ты стал чемпионом?

Да, мы в команде часто этому удивляемся. Как спортсмен, я оцениваю навыки – технические, тактические, физические. В UFC искусственно созданные звезды спорта. Поэтому олимпийский спорт честнее. Но нельзя забывать, что UFC – это машина по созданию контента и денег», – сказал Штырков.

