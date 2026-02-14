9

Иван Штырков: «В UFC искусственно созданные звезды. Это машина по созданию контента и денег»

Боец ММА Иван Штырков высказался об уровне бойцов UFC.

«Я согласен с тем, что написал Арман Царукян после боя Джастина Гейджи и Пэдди Пимблетта. Это наглядный пример того, что происходит, когда искусственно раскрученный боец сталкивается с настоящим топовым уровнем. Пимблетта просто избили как ребенка.

Это было похоже на бой Ислама Махачева и Джека Делла Маддалены. Один сводил в школу бокса, второй – в школу борьбы. Удивляет, как бойцы с такими пробелами в навыках доходят до титулов и становятся чемпионами. Маддалена не умеет бороться вообще. Не знает, что это такое. Как ты стал чемпионом?

Да, мы в команде часто этому удивляемся. Как спортсмен, я оцениваю навыки – технические, тактические, физические. В UFC искусственно созданные звезды спорта. Поэтому олимпийский спорт честнее. Но нельзя забывать, что UFC – это машина по созданию контента и денег», – сказал Штырков.

Иван Штырков: «Российские бойцы ММА – сильнейшие в мире. Но UFC не дает им возможности показать себя»

Почему UFC держит реальных бедолаг, но увольняет топов?

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA.Metaratings.ru
Смешно от Штыркова такое слышать, учитывая что его выгнали из UFC за химию. Плюс его самого тянули за уши чтобы он стал звездой ММА, но дальше чем бить привезенных мешков в Екатеринбурге не особо получилось.
Авторитетное мнение человека, который покинул юфс без поражений. Ну и без боёв.
Зря заспойлерил, что без боев
Звучит же "боец ufc без поражений - Ivaaaannn (ну дальше вы знаете)"
Интересно, а сам Штыков искусственная или настоящая звезда UFC? Иван в этой организации был да ещё идеальным рекордом😁
Ваня - натуральная звезда без единого поражения в UFC.
ЮФС=Бизнес, Ване за химию 2))
А сам Штырков звезда химии)
Победы, титулы, слава приходят и уходят, а забор остаётся.
