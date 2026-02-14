  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Али Абдель-Азиз: «Именно Махачев будет решать, где и когда состоится бой с Топурией. Но его следующим соперником точно станет полусредневес»
6

Али Абдель-Азиз: «Именно Махачев будет решать, где и когда состоится бой с Топурией. Но его следующим соперником точно станет полусредневес»

Али Абдель-Азиз: именно Махачев будет решать, где и когда состоится бой с Топурией.

Менеджер Али Абдель-Азиз высказался о желании чемпиона UFC в легком весе Илии Топурии провести поединок с Исламом Махачевым.

«Чтобы было ясно: Джастин Гейджи следующим подерется за неоспоримый титул в легком весе. Если Топурия не хочет, тогда Джастин будет биться за полноценный титул с тем, кто окажется следующим претендентом.

А если Ислам захочет устроить Топурии взбучку, то именно он будет решать, где и когда состоится бой. Но следующий поединок Ислама точно будет против настоящего полусредневеса», – написал в социальных сетях Абдель-Азиз.

Тренер Топурии: «Знаю, что бой с Махачевым состоится. UFC подбирают для этого наилучший момент»

Али Абдель-Азиз: «Ислам хочет подраться в мае или июне»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Али Абдель-Азиза
logoUFC
logoИслам Махачев
logoИлия Топурия
logoДжастин Гейджи
logoАли Абдель-Азиз
полусредний вес (MMA)
logoMMA
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну кстати тогда Исламу могут дать и Усмана, ради следующего боя с Топурией).
Ответ San9
Ну кстати тогда Исламу могут дать и Усмана, ради следующего боя с Топурией).
Гейджи-Топурия / Усман-Махачев два мисс матча с нулевой интригой, ради чего ?
Ну выйдет 77 кг толстый Илюша😂
Ответ Prang
Ну выйдет 77 кг толстый Илюша😂
Был матадор,а станет бычком)
Когда угодно и с кем угодно но не с Топурией а с Усманом)
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Хавьер Мендес: «Махачев считает возможный бой с Камару Усманом самым сложным испытанием»
14 февраля, 08:15
Тренер Топурии: «Мы хотим бой против Махачева. Он – легенда, а Илия хочет побеждать легенд»
12 февраля, 17:21
Топурия – Махачеву: «Я не Маддалена, не Хукер, не те ребята, с которыми ты дрался. Когда я попаду правой, тебя ждет долгий сон»
12 февраля, 15:09
Рекомендуем
Главные новости
Фьюри – о возвращении в спорт: «Только одна причина – вернуть боксу былое величие. Без меня он стал скучным»
сегодня, 18:32
Забит Магомедшарипов подписал контракт с ACBJJ
сегодня, 18:01
Хабиб – о следующем бое Махачева: «Может быть, июнь-июль. Работаем над этим»
сегодня, 16:26
Кейн Веласкес вышел из тюрьмы по УДО спустя 11 месяцев. Семья встретила его под мариачи
сегодня, 14:44Видео
Александр Шаблий: «Гэрри может попить крови Махачева. Но Ислам – фаворит»
сегодня, 14:14
Календарь боев в MMA и боксе в феврале-2026
сегодня, 13:00
Тактаров – о возможно поединке Гэрри – Махачев: «Иэн – чудовище. Он преднамеренно калечит людей. Это животное вообще нельзя подпускать к боям»
сегодня, 12:04
Уайт высмеял боксерские промоушены из-за отсутствия давления на Zuffa Boxing: «Мне кажется, что я пришел и избиваю детей. Ожидал большего. Немного шокирован»
сегодня, 10:21
Нейт Диаз: «Хочу трилогию с Макгрегором. Еще, возможно, с Дастином Порье и Майком Перри»
сегодня, 10:00
Гейджи и Топурия возглавят UFC White House, Махачев и Гэрри – следующий турнир (Альваро Кольменеро)
сегодня, 08:55
Ко всем новостям
Последние новости
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Рекомендуем