Али Абдель-Азиз: «Именно Махачев будет решать, где и когда состоится бой с Топурией. Но его следующим соперником точно станет полусредневес»

Али Абдель-Азиз: именно Махачев будет решать, где и когда состоится бой с Топурией.

Менеджер Али Абдель-Азиз высказался о желании чемпиона UFC в легком весе Илии Топурии провести поединок с Исламом Махачевым .

«Чтобы было ясно: Джастин Гейджи следующим подерется за неоспоримый титул в легком весе. Если Топурия не хочет, тогда Джастин будет биться за полноценный титул с тем, кто окажется следующим претендентом.

А если Ислам захочет устроить Топурии взбучку, то именно он будет решать, где и когда состоится бой. Но следующий поединок Ислама точно будет против настоящего полусредневеса», – написал в социальных сетях Абдель-Азиз.

