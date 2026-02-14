Али Абдель-Азиз: «Именно Махачев будет решать, где и когда состоится бой с Топурией. Но его следующим соперником точно станет полусредневес»
Менеджер Али Абдель-Азиз высказался о желании чемпиона UFC в легком весе Илии Топурии провести поединок с Исламом Махачевым.
«Чтобы было ясно: Джастин Гейджи следующим подерется за неоспоримый титул в легком весе. Если Топурия не хочет, тогда Джастин будет биться за полноценный титул с тем, кто окажется следующим претендентом.
А если Ислам захочет устроить Топурии взбучку, то именно он будет решать, где и когда состоится бой. Но следующий поединок Ислама точно будет против настоящего полусредневеса», – написал в социальных сетях Абдель-Азиз.
Тренер Топурии: «Знаю, что бой с Махачевым состоится. UFC подбирают для этого наилучший момент»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Али Абдель-Азиза
Ну кстати тогда Исламу могут дать и Усмана, ради следующего боя с Топурией).
Гейджи-Топурия / Усман-Махачев два мисс матча с нулевой интригой, ради чего ?
Ну выйдет 77 кг толстый Илюша😂
Был матадор,а станет бычком)
Когда угодно и с кем угодно но не с Топурией а с Усманом)
