Официально: Уордли и Дюбуа проведут поединок 9 мая в Манчестере

Фабио Уордли проведет титульную защиту против Даниэля Дюбуа.

Обладатель титула чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе Фабио Уордли проведет поединок против Даниэля Дюбуа .

Титульный бой состоится 9 мая в Манчестере, Великобритания.

Уордли (20-0-1) стал чемпионом в ноябре 2025-го после того, как Александр Усик отказался от титула. До этого он досрочно победил Джозефа Паркера.

Дюбуа (22-3) в последний раз выходил на ринг в июле 2025-го, когда проиграл нокаутом Усику.

