Официально: Уордли и Дюбуа проведут поединок 9 мая в Манчестере
Фабио Уордли проведет титульную защиту против Даниэля Дюбуа.
Обладатель титула чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе Фабио Уордли проведет поединок против Даниэля Дюбуа.
Титульный бой состоится 9 мая в Манчестере, Великобритания.
Уордли (20-0-1) стал чемпионом в ноябре 2025-го после того, как Александр Усик отказался от титула. До этого он досрочно победил Джозефа Паркера.
Дюбуа (22-3) в последний раз выходил на ринг в июле 2025-го, когда проиграл нокаутом Усику.
Теренс Кроуфорд признан лучшим боксером года по версии The Ring
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Queensberry Promotions
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Отлично, чего сидеть то!
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем