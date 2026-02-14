  • Спортс
Тренер Топурии: «Знаю, что бой с Махачевым состоится. UFC подбирают для этого наилучший момент»

Тренер Топурии: знаю, что бой с Махачевым рано или поздно состоится.

Тренер Хави Климент высказался о потенциальном поединке между Илией Топурией и Исламом Махачевым.

«Мы хотим продолжать побеждать легенд и расти как чемпионы. Это всегда было идеей Илии. Надеемся, что бой с Исламом состоится. Это был бы очень техничный и зрелищный поединок.

Нам нравятся риски и сложности. Илия и Ислам – это два бойца, которые уничтожают всех. Их поединок стал бы столкновением титанов – у каждого свой стиль.

Я знаю, что этот бой рано или поздно состоится, потому что обе команды этого хотят, и UFC тоже заинтересован. Они просто подбирают для него наилучший момент», – сказал Климент.

Ранее сообщалось, что Топурия проведет бой с Джастином Гейджи 14 июня на турнире в Белом доме. Топурия не дрался с июня 2025-го, когда победил Чарльза Оливейру нокаутом в первом раунде и стал чемпионом в легком весе.

Топурия – Махачеву: «Я не Маддалена, не Хукер, не те ребята, с которыми ты дрался. Когда я попаду правой, тебя ждет долгий сон»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Альваро Колменеро
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Если Топурия победит Ислама в 77 он войдёт в историю.Но я мало в это верю,интересней было кончено в 70.
этот бой теоретически самое интересное событие в ufc, но наилучшего момента может так и не произойти. махачев явно не будет возвращаться в легкий дивизион. а подняться в полусредний для топурии это большой риск.
Будут ждать, пока исламу ещё несколько лет исполнится, и он будет завершать карьеру, чтоб потом обвинять его в трусости
Если Ислам победит, все скажут, что побил маленького. А если Топурия победит, все скажут, что Ислам проиграл маленькому. Короче, бой невыгоден Исламу для наследия. Только ради денег.
