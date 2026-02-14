Виктория Дудакова: «Контракт с PFL на один бой. Есть и желание, и намерение вернуться в UFC»

Виктория Дудакова: контракт с PFL на один бой, есть желание вернуться в UFC.

Боец ММА Виктория Дудакова рассказала подробности перехода в PFL.

Ранее стало известно, что Дудакова дебютирует в промоушене 20 марта. Ее соперницей станет Ясинта Остин.

«Рада возможности провести бой в PFL. Это все благодаря моему менеджеру. Контракт на этот поединок был подписан еще до моего поединка в Open FC, то есть еще где‑то в начале декабря прошлого года. Планомерно готовились, сейчас снова поехали в Дагестан, продолжаем подготовку.

Контракт с PFL на один бой. У нас нет каких‑то договоренностей с лигой о дальнейшем развитии. Ситуация с контрактом на один бой с PFL для меня идеальна, потому что я не знаю, чего я дальше захочу.

Один бой – идеально, мы этого и хотели. Мы не хотели долгосрочный контракт. В будущем есть и желание, и намерение вернуться [в UFC], поэтому я не расстроена контрактом на один бой. А там посмотрим, как пойдет», – сказала Дудакова.

Дудакова извинилась перед Гасаналиевым, которого она ударила после поражения: «Я поступила неправильно с моим тренером и мужем»