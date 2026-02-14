«К-1 против бокса». Жан-Клод Ван Дамм бросил вызов Джейку Полу
Актер Жан-Клод Ван Дамм предложил подраться блогеру и боксеру Джейку Полу.
«Эй, Джейк Пол, давай устроим настоящий поединок. Обещаю, что не буду бить ниже пояса. А это значит, что не будет никаких лоу-киков – и я не сломаю тебе колено. Ты провел хороший бой с Энтони Джошуа. Показал характер, хоть люди и смеялись.
Можем подраться в Макао, Лас-Вегасе, Париже, Великобритании или Саудовской Аравии – выбор места за тобой. Я отдам 15% от своего гонорара на благотворительность. К-1 против бокса – без лоу-киков и без ударов локтями», – сказал Ван Дамм.
Бой между Полом и Джошуа прошел 20 декабря и завершился победой Джошуа нокаутом в шестом раунде.
