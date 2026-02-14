29

«К-1 против бокса». Жан-Клод Ван Дамм бросил вызов Джейку Полу

Жан-Клод Ван Дамм бросил вызов Джейку Полу.

Актер Жан-Клод Ван Дамм предложил подраться блогеру и боксеру Джейку Полу.

«Эй, Джейк Пол, давай устроим настоящий поединок. Обещаю, что не буду бить ниже пояса. А это значит, что не будет никаких лоу-киков – и я не сломаю тебе колено. Ты провел хороший бой с Энтони Джошуа. Показал характер, хоть люди и смеялись.

Можем подраться в Макао, Лас-Вегасе, Париже, Великобритании или Саудовской Аравии – выбор места за тобой. Я отдам 15% от своего гонорара на благотворительность. К-1 против бокса – без лоу-киков и без ударов локтями», – сказал Ван Дамм.

Бой между Полом и Джошуа прошел 20 декабря и завершился победой Джошуа нокаутом в шестом раунде.

Арман Царукян встретился с Джейком Полом в Ереване

Шпагат Ван Дамма – главный прием в культуре боевиков. Он возник на смеси единоборств и балета

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: инстаграм Жан-Клода Ван Дамма
и здесь Кровавый спорт он разбивает кирпич перед боем ,делает свою фирменную вертушку и вырубает Джейка Пола как Тонга По ................. Отличное вышло бы кино)
Ответ DEN 91
и здесь Кровавый спорт он разбивает кирпич перед боем ,делает свою фирменную вертушку и вырубает Джейка Пола как Тонга По ................. Отличное вышло бы кино)
Тонг По - это Кикбоксер, в Кровавом спорте был Чонг Ли
Ответ Арсений Артамонов
Тонг По - это Кикбоксер, в Кровавом спорте был Чонг Ли
Я тоже всегда эти фильмы путаю)
Видать обеднел чемпион Затерянного города. Раньше он бы переехал по очкам Джейка, но сейчас он же старик уже.
Ответ Fizkultprivet
Видать обеднел чемпион Затерянного города. Раньше он бы переехал по очкам Джейка, но сейчас он же старик уже.
Раньше это когда? Бои Пола я видел, а бои Ван Дамма никогда, где и когда он кого-то переезжал?
Ответ SGambler
Раньше это когда? Бои Пола я видел, а бои Ван Дамма никогда, где и когда он кого-то переезжал?
Ребёнок, спроси или поинтересуйся у Тонг По/Мишель Кисси (Michel Qissi). 😉🤠
Бой должен комментировать Володарский
Денег хочет старый, видимо с финансами беда.
Тук тук
Кто там
Жан Клод Ван дамм
Фифти мента играет, Ван дам вызывает клоуна на бой. Что стало люди ?
Ответ Brosco
Фифти мента играет, Ван дам вызывает клоуна на бой. Что стало люди ?
👏👏😅 👌
Пол ушатает его за минуту
Если не договорняк
Жквд конечно идеальный клиент, но даже он слишком уж старый для Пола
