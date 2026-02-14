Видео
Вальтер Уокер задушил безногого бойца Зайона Кларка в схватке по грэпплингу

Вальтер Уокер задушил безногого бойца Зайона Кларка в схватке по грэпплингу.

Боец тяжелого дивизиона UFC Вальтер Уокер встретился в схватке по грэпплингу с безногим бойцом Зайоном Кларком.

Поединок состоялся в ночь на 14 февраля и возглавил турнир Karate Combat 59 в Майами. Уокер победил удушающим приемом в первом раунде.

Кларк страдает редким заболеванием – синдромом каудальной регрессии. В профессиональном спорте он дебютировал три года назад, победив единогласным решением судей Юджина Мюррея в поединке на Gladiator Challenge: Seasons Beatings.

Русский бразилец задушил бойца без ног. Его любимый прием – скручивание пятки

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Karate Combat
5 комментариев
А пятку почему не скрутил?
А пятку почему не скрутил?
Потому что если б он за неё схватился, она бы встала.
1. Белый задушил чёрного.
2. Инвалида.
3. В штатах.
4. К тому же он русский и вышел проводить казнь под разудалую русскую патриотическую песню, как бы насмехаясь над всякими там BLM .
Американская пресса: "А вы говорили, что русские не смогут дать нам звонкую пощёчину в ответ"
Кларк конечно стойкий парень, но сам бой полный абсурд. Уокер тяжелее его в 2 раза, просто сел сверху и задушил.
"Мне больно на это смотреть" (Ц) 😣
