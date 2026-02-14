Вальтер Уокер задушил безногого бойца Зайона Кларка в схватке по грэпплингу.

Боец тяжелого дивизиона UFC Вальтер Уокер встретился в схватке по грэпплингу с безногим бойцом Зайоном Кларком.

Поединок состоялся в ночь на 14 февраля и возглавил турнир Karate Combat 59 в Майами. Уокер победил удушающим приемом в первом раунде.

Кларк страдает редким заболеванием – синдромом каудальной регрессии. В профессиональном спорте он дебютировал три года назад, победив единогласным решением судей Юджина Мюррея в поединке на Gladiator Challenge: Seasons Beatings.

Русский бразилец задушил бойца без ног. Его любимый прием – скручивание пятки