Хавьер Мендес: «Махачев считает возможный бой с Камару Усманом самым сложным испытанием»
Тренер Хавьер Мендес рассказал, что чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев считает потенциальный поединок с Камару Усманом самым сложным испытанием.
«Ислам заявил, что для его стиля бой с Камару Усманом представляет наибольший интерес, поскольку он считает его самым сложным испытанием с точки зрения стиля. Я, как его тренер, не настаиваю ни на чем, я хочу только того, чего хочет он», – сказал Мендес.
В последний раз Махачев дрался в ноябре, когда победил Джека Делла Маддалену и завоевал чемпионский пояс.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Матч ТВ»
