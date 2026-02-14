8

Хавьер Мендес: «Махачев считает возможный бой с Камару Усманом самым сложным испытанием»

Хавьер Мендес: Махачев считает возможный бой с Усманом самым сложным испытанием.

Тренер Хавьер Мендес рассказал, что чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев считает потенциальный поединок с Камару Усманом самым сложным испытанием.

«Ислам заявил, что для его стиля бой с Камару Усманом представляет наибольший интерес, поскольку он считает его самым сложным испытанием с точки зрения стиля. Я, как его тренер, не настаиваю ни на чем, я хочу только того, чего хочет он», – сказал Мендес.

В последний раз Махачев дрался в ноябре, когда победил Джека Делла Маддалену и завоевал чемпионский пояс.

Ислам Махачев встретился с президентом Сербии и подарил ему перчатки с боя против Джека Делла Маддалены

Хавьер Мендес: «Махачев проведет еще две-три защиты титула. После этого он серьезно задумается о завершении карьеры»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Матч ТВ»
logoUFC
logoИслам Махачев
logoКамару Усман
logoMMA
logoХавьер Мендес
полусредний вес (MMA)
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Как вы надоели уже с этой песней...
Ответ Дмитрий Коломейцев
Как вы надоели уже с этой песней...
Ну ладно, дэуай тогда👋
Пуху специально накидывают.Усман изношен и стар,лет 5 назад было бы конкурентно,а сейчас..
Ответ Volcano
Пуху специально накидывают.Усман изношен и стар,лет 5 назад было бы конкурентно,а сейчас..
Расскажи это Бакли, который сломал Колби, и шел на серии из 6 побед в 77 кг)
Ответ Fikret Belozoglu
Расскажи это Бакли, который сломал Колби, и шел на серии из 6 побед в 77 кг)
Колби у которого в последних боях 2 победы и 4 поражения?
Еще про Томпсона напиши, у кторого вообще на 1 победу 5 поражений)

Бакли середняк без борьбы и всегда им был и будет
дельфин и компания нашли себе куклу резиновую 40 летнюю с поломанными коленями, никому этот договорняк ваш не упал
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Иван Штырков: «Усман – легенда, списывать его нельзя. Но победить Махачева он не сможет»
12 февраля, 17:14
Камару Усман: «Мне жаль Рахмонова. Ему стоит задуматься о серьезных переменах»
6 февраля, 14:10
Ковингтон хочет, чтобы следующим соперником Махачева стал Топурия: «Это бой высочайшего уровня»
31 января, 13:15
Рекомендуем
Главные новости
Фьюри – о возвращении в спорт: «Только одна причина – вернуть боксу былое величие. Без меня он стал скучным»
сегодня, 18:32
Забит Магомедшарипов подписал контракт с ACBJJ
сегодня, 18:01
Хабиб – о следующем бое Махачева: «Может быть, июнь-июль. Работаем над этим»
сегодня, 16:26
Кейн Веласкес вышел из тюрьмы по УДО спустя 11 месяцев. Семья встретила его под мариачи
сегодня, 14:44Видео
Александр Шаблий: «Гэрри может попить крови Махачева. Но Ислам – фаворит»
сегодня, 14:14
Календарь боев в MMA и боксе в феврале-2026
сегодня, 13:00
Тактаров – о возможно поединке Гэрри – Махачев: «Иэн – чудовище. Он преднамеренно калечит людей. Это животное вообще нельзя подпускать к боям»
сегодня, 12:04
Уайт высмеял боксерские промоушены из-за отсутствия давления на Zuffa Boxing: «Мне кажется, что я пришел и избиваю детей. Ожидал большего. Немного шокирован»
сегодня, 10:21
Нейт Диаз: «Хочу трилогию с Макгрегором. Еще, возможно, с Дастином Порье и Майком Перри»
сегодня, 10:00
Гейджи и Топурия возглавят UFC White House, Махачев и Гэрри – следующий турнир (Альваро Кольменеро)
сегодня, 08:55
Ко всем новостям
Последние новости
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Рекомендуем