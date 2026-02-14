Хавьер Мендес: «Махачев считает возможный бой с Камару Усманом самым сложным испытанием»

Хавьер Мендес: Махачев считает возможный бой с Усманом самым сложным испытанием.

Тренер Хавьер Мендес рассказал, что чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев считает потенциальный поединок с Камару Усманом самым сложным испытанием.

«Ислам заявил, что для его стиля бой с Камару Усманом представляет наибольший интерес, поскольку он считает его самым сложным испытанием с точки зрения стиля. Я, как его тренер, не настаиваю ни на чем, я хочу только того, чего хочет он», – сказал Мендес.

В последний раз Махачев дрался в ноябре, когда победил Джека Делла Маддалену и завоевал чемпионский пояс.

