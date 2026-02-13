Аспиналл страдает от головокружений после травмы глаз. В его зрительном поле есть слепой участок
Том Аспиналл рассказал о последствиях травмы глаз.
Чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл рассказал о последствиях травмы глаз, полученной в поединке с Сирилом Ганом.
По словам Аспиналла, он до сих пор не может нормально отслеживать движущиеся объекты. В его зрительном после есть «черное пятно», а при резкой смене направления взгляда возникает головокружение. Из-за этих проблем он, например, не может водить машину.
Напомним, Аспиналл встретился с Ганом в главном событии турнира UFC 321. Титульный бой в тяжелом весе был остановлен в первом раунде и признан несостоявшимся из-за тычка в глаза со стороны Гана.
Том Аспиналл перенес вторую операцию на глазах
«Он может не вернуться в октагон». У Аспиналла после тычка в глаз реально все так плохо?
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Yahoo! Sports
Гану тоже не совсем по делу прилетает, он хорошо подготовился и это, скорее, издержки стиля(по перчаткам согласен, надо менять)
По ощущениям и инсайдам, Том оставит пояс и велика вероятность завершить карьеру, ни раз говорил, что не будет драться в ущерб здоровью.
Где то радуется один чёрный Джон... 😁