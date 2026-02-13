  • Спортс
  • Аспиналл страдает от головокружений после травмы глаз. В его зрительном поле есть слепой участок
19

Аспиналл страдает от головокружений после травмы глаз. В его зрительном поле есть слепой участок

Том Аспиналл рассказал о последствиях травмы глаз.

Чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл рассказал о последствиях травмы глаз, полученной в поединке с Сирилом Ганом.

По словам Аспиналла, он до сих пор не может нормально отслеживать движущиеся объекты. В его зрительном после есть «черное пятно», а при резкой смене направления взгляда возникает головокружение. Из-за этих проблем он, например, не может водить машину.

Напомним, Аспиналл встретился с Ганом в главном событии турнира UFC 321. Титульный бой в тяжелом весе был остановлен в первом раунде и признан несостоявшимся из-за тычка в глаза со стороны Гана.

Том Аспиналл перенес вторую операцию на глазах

«Он может не вернуться в октагон». У Аспиналла после тычка в глаз реально все так плохо?

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Yahoo! Sports
травмы
logoMMA
тяжелый вес (MMA)
logoUFC
logoТом Аспиналл
logoСирил Ган
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Можно просто сделать перчатки, как были в Pride (загнутые) и сразу очко снимать, проблема если не исчезнет, то по крайней мере ситуация значительно улучшится. Есть целая группа бойцов(Имавов, Ган, Джонс) - которые явно специально раз за разом тыкают в глаза всю карьеру. Отвратительно
Ответ Эсьекель Навесси
Можно просто сделать перчатки, как были в Pride (загнутые) и сразу очко снимать, проблема если не исчезнет, то по крайней мере ситуация значительно улучшится. Есть целая группа бойцов(Имавов, Ган, Джонс) - которые явно специально раз за разом тыкают в глаза всю карьеру. Отвратительно
На подкасте у Рогана был мужик, который даже с собой прототип таких перчаток принес(у них нельзя было расправить ладонь полностью, фаланги были чуть загнуты) и рассказывал, что в юфс не захотели их брать на вооружение.
Ответ justburn
На подкасте у Рогана был мужик, который даже с собой прототип таких перчаток принес(у них нельзя было расправить ладонь полностью, фаланги были чуть загнуты) и рассказывал, что в юфс не захотели их брать на вооружение.
Они не то, что не захотели их брать. Они запатентованы челом из прайда(вроде бы). Юфс просто деньги не хотят тратить на патент и пытаются изобрести велосипед, вспомнить те же золотые перчатки-полурукавицы
Варварский вид спорта, калеками остаются
Тома не хейтим, выглядело жестко
Гану тоже не совсем по делу прилетает, он хорошо подготовился и это, скорее, издержки стиля(по перчаткам согласен, надо менять)
По ощущениям и инсайдам, Том оставит пояс и велика вероятность завершить карьеру, ни раз говорил, что не будет драться в ущерб здоровью.
Где то радуется один чёрный Джон... 😁
Журналист Питер Кэрролл опроверг информацию о том, что UFC просил Аспиналла отказаться от титула
13 февраля, 14:55
Джош Томпсон: «UFC попросил Аспиналла освободить пояс. Тот ответил, что сделает это, если его отпустят из организации»
13 февраля, 10:45
Джо Роган: «Тяжелый дивизион сейчас в плачевном состоянии. Бойцов чемпионского уровня почти нет»
3 января, 10:20
