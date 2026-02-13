Аспиналл страдает от головокружений после травмы глаз. В его зрительном поле есть слепой участок

Том Аспиналл рассказал о последствиях травмы глаз.

Чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл рассказал о последствиях травмы глаз, полученной в поединке с Сирилом Ганом .

По словам Аспиналла, он до сих пор не может нормально отслеживать движущиеся объекты. В его зрительном после есть «черное пятно», а при резкой смене направления взгляда возникает головокружение. Из-за этих проблем он, например, не может водить машину.

Напомним, Аспиналл встретился с Ганом в главном событии турнира UFC 321. Титульный бой в тяжелом весе был остановлен в первом раунде и признан несостоявшимся из-за тычка в глаза со стороны Гана.

