Йоэль Ромеро: «Самый опасный соперник Чимаева – он сам. Если начнет западать на свою звезду, то сразу ослепнет»

Йоэль Ромеро: самый опасный соперник Чимаева – он сам.

Бывший боец UFC и серебряный призер Олимпийских игр Йоэль Ромеро поделился мнением о Хамзате Чимаеве .

– Кого сейчас видите самым опасным соперником для Хамзата Чимаева в UFC?

– У Хамзата в дивизионе много опасных соперников. Самый опасный – он сам. Если Чимаев «поймает звезду», будет думать, что он какой‑то неуязвимый, то такие действия приведут его к яме.

Самое важное, что должен делать любой боец – это бороться с собственной головой. Потому что если спортсмен начнет западать на свою звезду, то сразу ослепнет. Всю свою карьеру он зарабатывал себе баллы и авторитет, а это самое важное. Главное, чтобы Хамзат не потерял голод к единоборствам, – сказал Ромеро.

В последний раз Чимаев дрался в ночь на 17 августа, когда победил Дрикуса дю Плесси единогласным решением судей. Титульный бой возглавил турнир UFC 319, который прошел в Чикаго.

Стрикленд высказался о гипотетическом поединке против Чимаева: «Я единственный, кто может победить его»

Хамзат Чимаев: «У меня 15 побед. У Перейры – 13 побед и 3 поражения. В этом вся разница между нами»