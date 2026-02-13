  • Спортс
Журналист Питер Кэрролл опроверг информацию о том, что UFC просил Аспиналла отказаться от титула

Питер Кэрролл: никто не связывался с Аспиналлом по поводу освобождения титула.

Ирландский журналист Питер Кэрролл опроверг информацию о том, что UFC попросил Тома Аспиналла отказаться от чемпионского пояса в тяжелом весе.

Ранее об этом сообщил бывший боец промоушена Джош Томпсон: «Том заявил, что откажется от пояса при условии, что его отпустят из организации».

«Это ложь. Никто не связывался с Томом Аспиналлом и его командой по поводу освобождения титула или исключения из ростера. Если бы обоюдная договоренность действительно была достигнута, то, наверное, Аспиналл бы от этом знал», – написал в социальных сетях Кэрролл.

«Он может не вернуться в октагон». У Аспиналла после тычка в глаз реально все так плохо?

Том Аспиналл: «Люди думают, что если я не заканчиваю бой за минуту, то значит я в дерьмовой форме»

UFC вот прям сейчас очень невыгодно избавляться от единственной британской звёзды, Британия, как никак, это топ-3 рынок для промоушена, после США и Бразилии, заменить Тома сейчас без серьезной просадки в зрительском интересе прям некем от слова совсем. Не понимаю откуда взялась эта возня по поводу обоюдки. Зачем это самому Аспиналу? Он вроде как травмирован, может и не вернуться, сейчас уйти с контракта- потерять в деньгах и остаться с непонятными перспективами.
