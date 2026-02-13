Журналист Питер Кэрролл опроверг информацию о том, что UFC просил Аспиналла отказаться от титула

Питер Кэрролл: никто не связывался с Аспиналлом по поводу освобождения титула.

Ирландский журналист Питер Кэрролл опроверг информацию о том, что UFC попросил Тома Аспиналла отказаться от чемпионского пояса в тяжелом весе.

Ранее об этом сообщил бывший боец промоушена Джош Томпсон : «Том заявил, что откажется от пояса при условии, что его отпустят из организации».

«Это ложь. Никто не связывался с Томом Аспиналлом и его командой по поводу освобождения титула или исключения из ростера. Если бы обоюдная договоренность действительно была достигнута, то, наверное, Аспиналл бы от этом знал», – написал в социальных сетях Кэрролл.

