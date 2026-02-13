Деметриус Джонсон: «В легком весе именно у Царукяна лучшие шансы победить Топурию. У него есть для этого все»

Деметриус Джонсон высказался о потенциале Армана Царукяна.

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон высказался о потенциале Армана Царукяна .

«После совместных тренировок с Арманом я могу сказать: если он подерется с Илией Топурией, то у него есть атлетизм, навыки, универсальность и сила духа, чтобы победить его.

Заслуживает ли он титульного боя больше, чем Джастин Гейджи ? Если честно, именно Арман должен был драться за временный титул. Либо с Гейджи, либо с Пимблеттом . Но этого не произошло.

Я считаю, что в легком дивизионе именно у Армана лучшие шансы победить Топурию», – сказал Джонсон.

