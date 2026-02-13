Деметриус Джонсон: «В легком весе именно у Царукяна лучшие шансы победить Топурию. У него есть для этого все»
Деметриус Джонсон высказался о потенциале Армана Царукяна.
Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон высказался о потенциале Армана Царукяна.
«После совместных тренировок с Арманом я могу сказать: если он подерется с Илией Топурией, то у него есть атлетизм, навыки, универсальность и сила духа, чтобы победить его.
Заслуживает ли он титульного боя больше, чем Джастин Гейджи? Если честно, именно Арман должен был драться за временный титул. Либо с Гейджи, либо с Пимблеттом. Но этого не произошло.
Я считаю, что в легком дивизионе именно у Армана лучшие шансы победить Топурию», – сказал Джонсон.
Арман Царукян: «Кто может побороть меня в легком весе? Никто. Это мог сделать только Ислам»
Деметриус Джонсон: «У Царукяна будет длинная карьера с минимальными повреждениями. Он может стать чемпионом»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Junkie
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Если объективно, то это так. Да и сам Топурия это понимает поэтому и шхерится от Армана. Дана продолжает "лечить" Царукяна и, видимо, надеется отжать от выступлений грузина по максимуму.
У Армана есть всё, но нет главного - возможности подраться с Топурией
Мышонок фигни не скажет 💁♂️
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем