  • Деметриус Джонсон: «В легком весе именно у Царукяна лучшие шансы победить Топурию. У него есть для этого все»
3

Деметриус Джонсон: «В легком весе именно у Царукяна лучшие шансы победить Топурию. У него есть для этого все»

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон высказался о потенциале Армана Царукяна.

«После совместных тренировок с Арманом я могу сказать: если он подерется с Илией Топурией, то у него есть атлетизм, навыки, универсальность и сила духа, чтобы победить его.

Заслуживает ли он титульного боя больше, чем Джастин Гейджи? Если честно, именно Арман должен был драться за временный титул. Либо с Гейджи, либо с Пимблеттом. Но этого не произошло.

Я считаю, что в легком дивизионе именно у Армана лучшие шансы победить Топурию», – сказал Джонсон.

Арман Царукян: «Кто может побороть меня в легком весе? Никто. Это мог сделать только Ислам»

Деметриус Джонсон: «У Царукяна будет длинная карьера с минимальными повреждениями. Он может стать чемпионом»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Junkie
Если объективно, то это так. Да и сам Топурия это понимает поэтому и шхерится от Армана. Дана продолжает "лечить" Царукяна и, видимо, надеется отжать от выступлений грузина по максимуму.
У Армана есть всё, но нет главного - возможности подраться с Топурией
Мышонок фигни не скажет 💁‍♂️
