Дмитрий Бивол весной может провести бой против Михаэля Айферта (ТАСС)

Дмитрий Бивол весной может провести бой против Михаэля Айферта.

Чемпион мира по боксу в полутяжелой весовой категории Дмитрий Бивол весной может провести бой против Михаэля Айферта. Об этом ТАСС рассказал менеджер Бивола Вадим Корнилов.

«Приоритет – сделать бой в апреле или мае. Если Айферт согласится на реалистичные на сегодня условия, то вероятнее с ним, если нет, то будем рассматривать других соперников», – заявил Корнилов.

Бивол в последний раз выступал в феврале прошлого года, когда победил Артура Бетербиева решением большинства судей. Его профессиональный рекорд – 24-1.

