Дудакова подписала контракт с PFL. Она дебютирует в лиге на мартовском турнире в Мадриде
Она дебютирует в промоушене 20 марта. Ее соперницей станет Ясинта Остин – поединок пройдет в предварительном карде турнира PFL в Мадриде.
На счету Дудаковой четыре боя в UFC. В последний раз она дралась в январе, когда победила Садаф Каюмову удушающим приемом. Ее профессиональный рекорд – 9-2.
Дудакова извинилась перед Гасаналиевым, которого она ударила после поражения: «Я поступила неправильно с моим тренером и мужем»
