Дудакова подписала контракт с PFL. Она дебютирует в лиге на мартовском турнире в Мадриде

Виктория Дудакова подписала соглашение с PFL.

Она дебютирует в промоушене 20 марта. Ее соперницей станет Ясинта Остин – поединок пройдет в предварительном карде турнира PFL в Мадриде.

На счету Дудаковой четыре боя в UFC. В последний раз она дралась в январе, когда победила Садаф Каюмову удушающим приемом. Ее профессиональный рекорд – 9-2.

