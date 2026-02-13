  • Спортс
1

Дрикус дю Плесси: «Адесанья не думает о погоне за поясом. Он уже всего добился, он уже в Зале славы»

Бывший чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси высказался о карьерных перспективах Исраэля Адесаньи.

«Думаю, принять решение о завершении карьеры всегда сложно, и иногда нужен кто-то, кто скажет: «Слушай, пришло время». Но в его случае, я считаю, это время еще не настало.

Если говорить о достижениях в спорте, мысли Адесаньи сейчас не об этом. Погоня за поясом – тоже не то, что у него в голове. Скорее всего, этого и не случится, потому что это не его цель. Его цель – просто заниматься тем, что он любит.

Он уже всего добился, он уже в Зале славы», – сказал дю Плесси.

Ранее стало известно, что Адесанья подерется с Джо Пайфером 29 марта на турнире Fight Night в Сиэттле. Он проиграл три последних боя.

Исраэль Адесанья: «Мне осталось провести меньше 10 поединков. Дальше 2027-го не заглядываю»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Red Corner MMA
Адесанья придумал себе установку не думать и не гнаться, а титул сам придет. Это психологический трюк.
