Поединок Тайсона Фьюри и Арсланбека Махмудова пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур»

Тайсон Фьюри и Арсланбек Махмудов подерутся на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».

Боксерский поединок в тяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Арсланбеком Махмудовым пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».

Бой состоится 11 апреля. Трансляция будет доступна на Netflix.

В последний раз Фьюри выступал в декабре 2024-го, когда проиграл Александру Усику единогласным решением судей.

Махмудов провел последний поединок в октябре – победил Дэвида Аллена единогласным решением судей.

Фьюри вернулся! Встретится с российским нокаутером