Поединок Тайсона Фьюри и Арсланбека Махмудова пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур»

Тайсон Фьюри и Арсланбек Махмудов подерутся на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».
Боксерский поединок в тяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Арсланбеком Махмудовым пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».
Бой состоится 11 апреля. Трансляция будет доступна на Netflix.
В последний раз Фьюри выступал в декабре 2024-го, когда проиграл Александру Усику единогласным решением судей.
Махмудов провел последний поединок в октябре – победил Дэвида Аллена единогласным решением судей.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: IFL TV
4 комментария
Свезло Махмудову, надеюсь покажет то что сможет)
Увы, это клиент фуры
Не удивлюсь, если Махмудов вырубит Фьюри.
Может, и вырубить... Но это будет калиф на, час
