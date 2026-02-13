4

Поединок Тайсона Фьюри и Арсланбека Махмудова пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур»

Тайсон Фьюри и Арсланбек Махмудов подерутся на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».

Боксерский поединок в тяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Арсланбеком Махмудовым пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».

Бой состоится 11 апреля. Трансляция будет доступна на Netflix.

В последний раз Фьюри выступал в декабре 2024-го, когда проиграл Александру Усику единогласным решением судей.

Махмудов провел последний поединок в октябре – победил Дэвида Аллена единогласным решением судей.

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: IFL TV
Свезло Махмудову, надеюсь покажет то что сможет)
Ответ SEVEN_
Свезло Махмудову, надеюсь покажет то что сможет)
Увы, это клиент фуры
Не удивлюсь, если Махмудов вырубит Фьюри.
Ответ KASTALOMMM
Не удивлюсь, если Махмудов вырубит Фьюри.
Может, и вырубить... Но это будет калиф на, час
