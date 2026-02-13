  • Спортс
Джош Томпсон: «UFC попросил Аспиналла освободить пояс. Тот ответил, что сделает это, если его отпустят из организации»

Бывший боец UFC Джош Томпсон сообщил, что промоушен попросил Тома Аспиналла освободить пояс чемпиона в тяжелом весе.

«Сообщается, что UFC попросили Тома Аспиналла освободить титул до того момента, когда он будет готов снова выступать. Он заявил, что откажется от пояса при условии, что его отпустят из организации.

А это уже открывает для Аспиналла возможность перейти в бокс. Очень странная ситуация. Тяжелый дивизион сейчас – это полный бардак», – сказал Томпсон.

Напомним, Аспиналл встретился с Сирилом Ганом в главном событии турнира UFC 321. Титульный бой был остановлен в первом раунде и признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны Гана.

Недавно Аспиналл перенес вторую операцию на глазах.

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Red Corner MMA
Я так понимаю, это как ультиматум "заберёте пояс - уйду". Вообще, Аспиналла можно понять. Завоевал, защитил врем пояс и потом сколько ждал из-за эпопеи с Джонсом, а когда наконец-то простой закончился, то его чуть не лишили зрения с нулевыми последствиями для Гана. После всего этого просят освободить пояс.
Я так понимаю, это как ультиматум "заберёте пояс - уйду". Вообще, Аспиналла можно понять. Завоевал, защитил врем пояс и потом сколько ждал из-за эпопеи с Джонсом, а когда наконец-то простой закончился, то его чуть не лишили зрения с нулевыми последствиями для Гана. После всего этого просят освободить пояс.
Так и Уайт на конференции кричал сразу после официальной отставки Джонса, что они обязательно позаботятся об Аспиналле и в долгу не останутся из-за его участия в клоунаде по защите временного пояса. А теперь вот как. Походу пытаются затянуть Перейру в тяжелый вес на Белый дом, а без титула на кону это сделать проблематично
Я так понимаю, это как ультиматум "заберёте пояс - уйду". Вообще, Аспиналла можно понять. Завоевал, защитил врем пояс и потом сколько ждал из-за эпопеи с Джонсом, а когда наконец-то простой закончился, то его чуть не лишили зрения с нулевыми последствиями для Гана. После всего этого просят освободить пояс.
Нормальный ход. Правильно делает. Месть Дане и судейской системе.
Бред какой-то. Столько времени мариновали Тома, давали ему защищать временный пояс, чтобы сейчас вот так вот легко и просто требовать, чтобы от оказался от титула?
Ну сделайте вы бой за временный пояс, либо пускай Ган ждет выздоровления, а Волкову дайте Акосту, так будет справедливее.
Из бокса уже устроили проходной двор, так что пусть Том переходит. Он хотя бы имеет статус шампиньона.
Вообще не в тему сравнения с кражей и скоростью. От слова совсем! Кража и превышение скорости - это уголовка и нарушение правил дорожного движения! А держать пояс у себя в ММА - это уж никак не является уговным делом, ну, никак. Поэтому сравнение неуместно и не к теме вообще! Никак...
Так в том-то и дело, что нормы никакой нет (поэтому поводу ничего не сказано в правилах), но с Джоном Джонсом UFC создал прецедент, поэтому у остальных и возникает резонный вопрос: почему тогда мне нельзя?
Вот, вы написали следующее: "норма для всех должна быть одна. Если держать пояс нельзя, значит, нельзя. Точка". Так в том-то и дело, что Джонсу можно было держать. И тем самым, повторюсь, создан опасный прецедент. Значит, норма уже не одна для всех. Норма была бы одной для всех: если бы никому нельзя было!
Если вникать в суть, то причина простоя Аспиналла сути, действительно, не меняет, но прецедент с Джонсом уже создан и у остальных будет возникать резонный вопрос : если кому-то можно-то почему нельзя мне? И они будут полностью правы. И создал этот прецедент UFC.
Не в тему сравнение. Нарушение правил - это уголовное или административная ответственность. Долго не защищать пояс в UFC - разве это уголовная или административная ответственность? Нет, конечно! Об этом нет никакого пункта в правилах, а за нарушение правил дорожного движения есть.
Осуждали и Джонса, и Макгрегора, осуждают Аспиналла, осуждали и будут осуждать всех, а также обсуждали и будут обсуждать всех... Так устроен мир. А Аспиналла лишат пояса , не волнуйтесь, но чуть позже, ближе к концу года, если не выздоровеет. Также, как лишили Джонса. Могут ввести и временный и невременный, и полувременный, и вне времени, всё, что хочешь могут сделать.
Прошло ещё немного, только 4 месяца после крайнего поединка, и ему ещё дадут время на восстановление. Многие тяжи проводят по одному поединку в год.
А потом Аспиналл может провести поединок и уйдёт в бокс или закончит карьеру. Цели он добился, пояс UFC получил, имя себе заработал... Такие мысли у него есть. Пусть другие добиваются
