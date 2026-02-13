Джош Томпсон: «UFC попросил Аспиналла освободить пояс. Тот ответил, что сделает это, если его отпустят из организации»

Джош Томпсон: UFC попросил Аспиналла освободить пояс.

Бывший боец UFC Джош Томпсон сообщил, что промоушен попросил Тома Аспиналла освободить пояс чемпиона в тяжелом весе.

«Сообщается, что UFC попросили Тома Аспиналла освободить титул до того момента, когда он будет готов снова выступать. Он заявил, что откажется от пояса при условии, что его отпустят из организации.

А это уже открывает для Аспиналла возможность перейти в бокс. Очень странная ситуация. Тяжелый дивизион сейчас – это полный бардак», – сказал Томпсон.

Напомним, Аспиналл встретился с Сирилом Ганом в главном событии турнира UFC 321. Титульный бой был остановлен в первом раунде и признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны Гана.

Недавно Аспиналл перенес вторую операцию на глазах.

«Он может не вернуться в октагон». У Аспиналла после тычка в глаз реально все так плохо?

Том Аспиналл: «Люди думают, что если я не заканчиваю бой за минуту, то значит я в дерьмовой форме»