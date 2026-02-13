Мухаммед Усман исключен из ростера бойцов UFC
Мухаммед Усман исключен из ростера бойцов UFC.
Боец тяжелого дивизиона Мухаммед Усман исключен из ростера UFC. Об этом сообщает портал UFC Roster Tracker.
В январе стало известно, что Усман получил дисквалификацию на два года и шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил. Он сдал положительный тест на наличие тестостерона.
Усману 36 лет. В последний раз он выступал в июне 2025-го, когда победил Хамди Абдельвахаба единогласным решением судей. Его рекорд в UFC – 4-2.
Мухаммед Усман дисквалифицирован на 2,5 года за нарушение антидопинговых правил
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: UFC Roster Tracker
