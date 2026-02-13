3

Мухаммед Усман исключен из ростера бойцов UFC

Мухаммед Усман исключен из ростера бойцов UFC.

Боец тяжелого дивизиона Мухаммед Усман исключен из ростера UFC. Об этом сообщает портал UFC Roster Tracker.

В январе стало известно, что Усман получил дисквалификацию на два года и шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил. Он сдал положительный тест на наличие тестостерона.

Усману 36 лет. В последний раз он выступал в июне 2025-го, когда победил Хамди Абдельвахаба единогласным решением судей. Его рекорд в UFC – 4-2.

Мухаммед Усман дисквалифицирован на 2,5 года за нарушение антидопинговых правил

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: UFC Roster Tracker
logoMMA
тяжелый вес (MMA)
logoUFC
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
РЕдакторы, не дорабатываете.

Заголовок должен быть "Усман исключен из ростера бойцов UFC"
Ответ jimmilee**
РЕдакторы, не дорабатываете. Заголовок должен быть "Усман исключен из ростера бойцов UFC"
новенький наверное. Еще не научили
Ответ jimmilee**
РЕдакторы, не дорабатываете. Заголовок должен быть "Усман исключен из ростера бойцов UFC"
Опередил))))
