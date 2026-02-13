Гуськов – о бое с Блаховичем: «Почерпнул много нового. Понял, что такое бойцовский IQ»
Боец полутяжелого дивизиона UFC Богдан Гуськов вспомнил поединок против Яна Блаховича.
Гуськов и Блахович встретились в декабре 2025 года. Их бой завершился вничью.
– Как вспоминаешь поединок с Блаховичем?
– Я сделал много выводов из этого боя. Например, я понял, что такое IQ бойца: увидел, как себя ведет умный боец, когда сила и скорость уходят на второй план. Мне понравилось увидеть, как в этом плане в поединке себя ведет бывший чемпион. Я почерпнул много нового.
– Понимаешь, чего не хватило для досрочной победы?
– Мне кажется, 80 или 90% бойцов не выдержали тех моих ударов. Был и хруст, был и крик. Я очень сильно попадал, но не было момента, чтобы он «поплыл». Я выцеливал и попадал, но он выдержал. Я очень сильно бил, сильнее вряд ли бы мог, – сказал Гуськов.
Первый раунд начало, оба бойца осторожничают, но Благовидным выбрасывает удары, их мало, но они есть, без урона, иногда мимо, но у Богдана их в разы меньше. так и прошёл раунд, на что рассчитывал Богдан? Ты раунд просто простоял, у тебя осталось два раунда, а ты не выкинул и пару акцентированных ударов. Это Благовидным, да, хорош, но эио уже не элита, на что дальше претендуем? Если тут раунд осторожничать? начинается второй раунд и Богдан стал отвечать, не перебивать, а только отвечать, но уже опасно, обоюдный бой. фБогдан уронил и не смог добить и самая главная ошибка, что он тоже на пропускал, думая что Благовидным не восстановится и можно идти в размен. Да, Богдан и вправду мощно его добивал, Блаховичу респект. Третий раунд, чутка не дотерпел Богдан, в конце посыпался и опять разница ударов на стороне поляка. Ничья закономерный результат. Богдану респект, Кинешму как к бойцу нет вопросов, только к его секундантам. фАктивность в первом раунде или в третьем на нужном отрезке и победа была у Богдана.
Богдану без травм и здоровья!