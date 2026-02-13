Гуськов – о бое с Блаховичем: «Почерпнул много нового. Понял, что такое бойцовский IQ»

Гуськов рассказал о бое с Блаховичем: почерпнул много нового.

Боец полутяжелого дивизиона UFC Богдан Гуськов вспомнил поединок против Яна Блаховича .

Гуськов и Блахович встретились в декабре 2025 года. Их бой завершился вничью.

– Как вспоминаешь поединок с Блаховичем?

– Я сделал много выводов из этого боя. Например, я понял, что такое IQ бойца: увидел, как себя ведет умный боец, когда сила и скорость уходят на второй план. Мне понравилось увидеть, как в этом плане в поединке себя ведет бывший чемпион. Я почерпнул много нового.

– Понимаешь, чего не хватило для досрочной победы?

– Мне кажется, 80 или 90% бойцов не выдержали тех моих ударов. Был и хруст, был и крик. Я очень сильно попадал, но не было момента, чтобы он «поплыл». Я выцеливал и попадал, но он выдержал. Я очень сильно бил, сильнее вряд ли бы мог, – сказал Гуськов.

Богдан Гуськов: «Надеюсь, мой следующий бой состоится в феврале-марте. Хочу встретиться с Блаховичем»