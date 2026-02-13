2

Гуськов – о бое с Блаховичем: «Почерпнул много нового. Понял, что такое бойцовский IQ»

Гуськов рассказал о бое с Блаховичем: почерпнул много нового.

Боец полутяжелого дивизиона UFC Богдан Гуськов вспомнил поединок против Яна Блаховича.

Гуськов и Блахович встретились в декабре 2025 года. Их бой завершился вничью.

– Как вспоминаешь поединок с Блаховичем?

– Я сделал много выводов из этого боя. Например, я понял, что такое IQ бойца: увидел, как себя ведет умный боец, когда сила и скорость уходят на второй план. Мне понравилось увидеть, как в этом плане в поединке себя ведет бывший чемпион. Я почерпнул много нового.

– Понимаешь, чего не хватило для досрочной победы?

– Мне кажется, 80 или 90% бойцов не выдержали тех моих ударов. Был и хруст, был и крик. Я очень сильно попадал, но не было момента, чтобы он «поплыл». Я выцеливал и попадал, но он выдержал. Я очень сильно бил, сильнее вряд ли бы мог, – сказал Гуськов.

Богдан Гуськов: «Надеюсь, мой следующий бой состоится в феврале-марте. Хочу встретиться с Блаховичем»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Sport24
logoЯн Блахович
logoMMA
logoUFC
полутяжелый вес (MMA)
logoБогдан Гуськов
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Так Гуськов сказал, или Блахович? 🤔
выходит Гуськов На бой где три раунда. Я понимаю, что в теории должны судить всех одинаково. Но......., более именитому бойцу или боец на которого у промоушена есть планы, всё таки при равном бое будет иметь преимущество, а в трёх раундах это очень много.
Первый раунд начало, оба бойца осторожничают, но Благовидным выбрасывает удары, их мало, но они есть, без урона, иногда мимо, но у Богдана их в разы меньше. так и прошёл раунд, на что рассчитывал Богдан? Ты раунд просто простоял, у тебя осталось два раунда, а ты не выкинул и пару акцентированных ударов. Это Благовидным, да, хорош, но эио уже не элита, на что дальше претендуем? Если тут раунд осторожничать? начинается второй раунд и Богдан стал отвечать, не перебивать, а только отвечать, но уже опасно, обоюдный бой. фБогдан уронил и не смог добить и самая главная ошибка, что он тоже на пропускал, думая что Благовидным не восстановится и можно идти в размен. Да, Богдан и вправду мощно его добивал, Блаховичу респект. Третий раунд, чутка не дотерпел Богдан, в конце посыпался и опять разница ударов на стороне поляка. Ничья закономерный результат. Богдану респект, Кинешму как к бойцу нет вопросов, только к его секундантам. фАктивность в первом раунде или в третьем на нужном отрезке и победа была у Богдана.
Богдану без травм и здоровья!
