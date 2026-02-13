  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Стрикленд высказался о гипотетическом поединке против Чимаева: «Я единственный, кто может победить его»
7

Стрикленд высказался о гипотетическом поединке против Чимаева: «Я единственный, кто может победить его»

Шон Стрикленд высказался о гипотетическом поединке против Хамзата Чимаева.

Бывший чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд высказался о гипотетическом поединке против Хамзата Чимаева.

«Это был бы громкий бой. Я, наверное, единственный, кто может победить Чимаева. Честно говоря, у Чимаева борьба хуже, чем у Энтони Эрнандеса. Я говорю про темп ведения боя, стиль. На протяжении пяти раундов Эрнандес более сильный борец.

Но в стойке Чимаев лучше. Кстати, ситуация с Чимаевым мне кажется странной. Вы [UFC] сделали чемпионом парня, который дерется раз в год. Парня, которому вообще не нужно драться. Он ведь не нуждается в деньгах – ему дарят «Гелендвагены».

Он будет просто сидеть, пока его не вынудят принять бой. Поэтому, если говорить о нашем дивизионе с финансовой точки зрения, сейчас выгоднее не гнаться за титульником, а просто регулярно выступать», – сказал Стрикленд.

21 февраля Стрикленд проведет бой с Энтони Эрнандесом в главном событии турнира UFC в Хьюстоне.

Шон Стрикленд: «Если я побью Уиттакера, это не даст мне титульного боя. А Эрнандес на победной сери, он как американский Чимаев»

Хамзат Чимаев: «У меня 15 побед. У Перейры – 13 побед и 3 поражения. В этом вся разница между нами»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ESPN MMA
logoХамзат Чимаев
logoШон Стрикленд
logoUFC
logoЭнтони Эрнандес
средний вес (MMA)
logoMMA
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
как говорил Чимаев: Я даже не знаю как ему можно проиграть
Честно говоря Шон это самый нелепый чемпионв среднем весе. Человек буквально умеет только выбрасывать джеб.
Сомневаюсь, что Шон сможет создать более серьезную оппозицию Чимаеву чем тот же Дю плесси
Вот это уж вряд ли.
Хотя и против Адесаньи в него не верилось. Но тут все же без шансов, заборет как Холланда
Тут будет я думаю как и с Уитакером.
Нужно сначала Эрнандеса пройти. Что будет делать Шон с его борьбой, интересно.
Сколько боёв не смотрел (не все) - ни разу не видел, чтобы он действовал активно: двоечка и отошел назад с паузой, джеб и отошел назад с паузой и так все бои, которые видел)
Но языком он знатно чешит конечно
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Чимаев – о бое с Усманом: «Было трудно, потому что я только переехал из Швеции в Абу-Даби. Рядом не было хорошей команды»
17 января, 16:05
Чимаев отреагировал на слова Имавова: «Увидимся после Рамадана, братишка»
28 ноября 2025, 08:30
Хамзат Чимаев: «Перенес небольшую операцию на ноге. Вернусь после Рамадана»
21 ноября 2025, 14:15
Рекомендуем
Главные новости
Фьюри – о возвращении в спорт: «Только одна причина – вернуть боксу былое величие. Без меня он стал скучным»
сегодня, 18:32
Забит Магомедшарипов подписал контракт с ACBJJ
сегодня, 18:01
Хабиб – о следующем бое Махачева: «Может быть, июнь-июль. Работаем над этим»
сегодня, 16:26
Кейн Веласкес вышел из тюрьмы по УДО спустя 11 месяцев. Семья встретила его под мариачи
сегодня, 14:44Видео
Александр Шаблий: «Гэрри может попить крови Махачева. Но Ислам – фаворит»
сегодня, 14:14
Календарь боев в MMA и боксе в феврале-2026
сегодня, 13:00
Тактаров – о возможно поединке Гэрри – Махачев: «Иэн – чудовище. Он преднамеренно калечит людей. Это животное вообще нельзя подпускать к боям»
сегодня, 12:04
Уайт высмеял боксерские промоушены из-за отсутствия давления на Zuffa Boxing: «Мне кажется, что я пришел и избиваю детей. Ожидал большего. Немного шокирован»
сегодня, 10:21
Нейт Диаз: «Хочу трилогию с Макгрегором. Еще, возможно, с Дастином Порье и Майком Перри»
сегодня, 10:00
Гейджи и Топурия возглавят UFC White House, Махачев и Гэрри – следующий турнир (Альваро Кольменеро)
сегодня, 08:55
Ко всем новостям
Последние новости
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Рекомендуем