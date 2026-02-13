Йоэль Ромеро: «Сайтиев полностью изменил динамику борьбы, оставил большой след. Мы все скучаем по нему»
Бывший боец UFC и серебряный призер Олимпийских игр Йоэль Ромеро почтил память Бувайсара Сайтиева.
«Это смешанные чувства. Когда я говорю, что это смешанные чувства, я имею в виду положительные, прекрасные чувства. Его невозможно забыть. Бувайсар оставил большой след в нашем спорте, он полностью изменил динамику борьбы.
Мы выросли вместе с ним. Многие молодые борцы взрослеют, оглядываясь на его наследие. Мы все скучаем по нему каждый день. Каждый день», – сказал Ромеро.
Сайтиев побеждал на Олимпиадах 1996, 2004 и 2008 годов. Также на его счету шесть золотых медалей чемпионатов мира по вольной борьбе.
