  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Йоэль Ромеро: «Сайтиев полностью изменил динамику борьбы, оставил большой след. Мы все скучаем по нему»
1

Йоэль Ромеро: «Сайтиев полностью изменил динамику борьбы, оставил большой след. Мы все скучаем по нему»

Йоэль Ромеро: Сайтиев полностью изменил динамику борьбы, оставил большой след.

Бывший боец UFC и серебряный призер Олимпийских игр Йоэль Ромеро почтил память Бувайсара Сайтиева.

«Это смешанные чувства. Когда я говорю, что это смешанные чувства, я имею в виду положительные, прекрасные чувства. Его невозможно забыть. Бувайсар оставил большой след в нашем спорте, он полностью изменил динамику борьбы.

Мы выросли вместе с ним. Многие молодые борцы взрослеют, оглядываясь на его наследие. Мы все скучаем по нему каждый день. Каждый день», – сказал Ромеро.

Сайтиев побеждал на Олимпиадах 1996, 2004 и 2008 годов. Также на его счету шесть золотых медалей чемпионатов мира по вольной борьбе.

Генри Сехудо: «Сайтиев мог бы стать чемпионом UFC в трех весовых категориях. Настолько он был хорош»

Умер Бувайсар Сайтиев – один из лучших вольников в истории. Вспоминаем его победы

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA.Metaratings.ru
logoБувайсар Сайтиев
вольная борьба
logoЙоэль Ромеро
logoMMA
logoUFC
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Светлая память
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Йоэль Ромеро проведет бой в IBA Bare Knuckle
1 сентября 2025, 13:47
«Это двукратный олимпийский чемпион. Он хочет быть в UFC». Садулаев поговорил с Хабибом и Уайтом
21 июня 2025, 11:42
Чимаев провел тренировку по борьбе с олимпийским чемпионом Садулаевым
31 мая 2025, 08:27Видео
Рекомендуем
Главные новости
Фьюри – о возвращении в спорт: «Только одна причина – вернуть боксу былое величие. Без меня он стал скучным»
сегодня, 18:32
Забит Магомедшарипов подписал контракт с ACBJJ
сегодня, 18:01
Хабиб – о следующем бое Махачева: «Может быть, июнь-июль. Работаем над этим»
сегодня, 16:26
Кейн Веласкес вышел из тюрьмы по УДО спустя 11 месяцев. Семья встретила его под мариачи
сегодня, 14:44Видео
Александр Шаблий: «Гэрри может попить крови Махачева. Но Ислам – фаворит»
сегодня, 14:14
Календарь боев в MMA и боксе в феврале-2026
сегодня, 13:00
Тактаров – о возможно поединке Гэрри – Махачев: «Иэн – чудовище. Он преднамеренно калечит людей. Это животное вообще нельзя подпускать к боям»
сегодня, 12:04
Уайт высмеял боксерские промоушены из-за отсутствия давления на Zuffa Boxing: «Мне кажется, что я пришел и избиваю детей. Ожидал большего. Немного шокирован»
сегодня, 10:21
Нейт Диаз: «Хочу трилогию с Макгрегором. Еще, возможно, с Дастином Порье и Майком Перри»
сегодня, 10:00
Гейджи и Топурия возглавят UFC White House, Махачев и Гэрри – следующий турнир (Альваро Кольменеро)
сегодня, 08:55
Ко всем новостям
Последние новости
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Рекомендуем