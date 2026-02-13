Иван Штырков: «Российские бойцы ММА – сильнейшие в мире. Но UFC не дает им возможности показать себя»

Иван Штырков считает, что большинство бойцов UFC слабее российских.

Боец ММА Иван Штырков считает, что большинство бойцов UFC слабее российских.

.«Уровень бойцов в UFC в 70-80% случаев слабее, чем у нас в топовых лигах. При этом очевидно, что российским бойцам сейчас не дают возможности показать себя там. Нечестно. Руководство UFC прекрасно понимает наш уровень.

Иначе получится ситуация как в PFL. Будут чемпионы из стран, где PPV не продается. Хотя оно и так уже не продается.

Понятно, что в UFC есть реально хорошие топы, но идеализация, что каждый боец – настоящий терминатор, титан или Ахиллес, которым россияне в подметки не годятся, – это вранье. Российские бойцы ММА – сильнейшие в мире, но показывать это на арене UFC – невыгодно», – сказал Штырков.

