Титульный бой между Джошуа Ваном и Тацуро Тайрой пройдет на UFC 327 (Кевин К)

Титульный бой между Джошуа Ваном и Тацуро Тайрой пройдет на UFC 327.
Титульный поединок в наилегчайшем весе между Джошуа Ваном и Тацуро Тайрой может пройти на турнире UFC 327. Об этом сообщил инсайдер Кевин К.
UFC 327 состоится в ночь на 12 апреля в Майами, штат Флорида.
Ван (16-2) в последний раз дрался в декабре, когда победил Алешандре Пантожу и завоевал чемпионский пояс.
Тайра (18-1) в декабре выиграл у Брэндона Морено техническим нокаутом.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Кевина К
другие источники пишут что титульник получит капе, и возможно бой пройдет в марте
Капе надо свести с другим японцем, чтоб выявить следующего претендента
я наоборот хочу чтобы титульник получил капе, он в рейтинге выше и идет на хорошей серии из 3-х побед нокаутами
Похоже намечается первый номерной который я пропущу за последние лет 10
