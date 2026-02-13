Титульный бой между Джошуа Ваном и Тацуро Тайрой пройдет на UFC 327 (Кевин К)

Титульный бой между Джошуа Ваном и Тацуро Тайрой пройдет на UFC 327.

Титульный поединок в наилегчайшем весе между Джошуа Ваном и Тацуро Тайрой может пройти на турнире UFC 327. Об этом сообщил инсайдер Кевин К.

UFC 327 состоится в ночь на 12 апреля в Майами, штат Флорида.

Ван (16-2) в последний раз дрался в декабре, когда победил Алешандре Пантожу и завоевал чемпионский пояс.

Тайра (18-1) в декабре выиграл у Брэндона Морено техническим нокаутом.

