Деметриус Джонсон: «У Царукяна будет длинная карьера с минимальными повреждениями. Он может стать чемпионом»

Деметриус Джонсон считает, что Арман Царукян может стать чемпионом UFC .

«Он атлетичен, силен, не устает. Меня впечатлило, насколько он хороший спарринг-партнер, несмотря на разницу в габаритах. Если он сможет тренироваться так с разными партнерами, у него будет длинная карьера с минимальными повреждениями. Мне кажется, он может стать чемпионом», – сказал Джонсон.

В январе 2025-го Царукян выбыл накануне титульного боя против Ислама Махачева из-за травма спины. В ноябре 2025-го Арман досрочно победил Хукера.

Арман Царукян: «Кто может побороть меня в легком весе? Никто. Это мог сделать только Ислам»