Деметриус Джонсон: «У Царукяна будет длинная карьера с минимальными повреждениями. Он может стать чемпионом»
Деметриус Джонсон считает, что Арман Царукян может стать чемпионом UFC.
«Он атлетичен, силен, не устает. Меня впечатлило, насколько он хороший спарринг-партнер, несмотря на разницу в габаритах. Если он сможет тренироваться так с разными партнерами, у него будет длинная карьера с минимальными повреждениями. Мне кажется, он может стать чемпионом», – сказал Джонсон.
В январе 2025-го Царукян выбыл накануне титульного боя против Ислама Махачева из-за травма спины. В ноябре 2025-го Арман досрочно победил Хукера.
Арман Царукян: «Кто может побороть меня в легком весе? Никто. Это мог сделать только Ислам»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: ютуб-канал Деметриуса Джонсона
7 комментариев
Если за два года проводить обин бой , то да травмы можно получать редко и хорошо сохранится .Почему с Гамротом то не вышел?
Он очень боится Гамрота, без шуток. Возможно Гамрот до сих пор ему снится в кошмарах, польский мешок победил поактически вскаждлм борцовской завязке.
Истеричка ты))) все время только про гамрота и пишешь, гамрот давно уже мешок. На тот момент поляк выжал максимум из себя и сдулся. Арман набрал обороты ещё больше так что да, Арман сейчас в хорошей форме.
Бой с Сен-Дени покажет был ли проигрыш Гамроту случайностью.
Без шансов для француза, разные уровни
