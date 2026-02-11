13

Жорж Сен-Пьер: «Мне нравится уходить... Но я обожаю возвращаться»

Сен-Пьер намекнул на возвращение.

Жорж Сен-Пьер намекнул на возможное возвращение. 

«Мне нравится уходить... Но я обожаю возвращаться», – написал Сен-Пьер.

Сен-Пьер – бывший трехкратный чемпион UFC. Он девять раз защищал пояс полусреднего веса. В ноябре-2017 он выиграл титул среднего дивизиона – это его последний бой в профессиональной карьере.

В феврале-2019 Сен-Пьер завершил карьеру.

Сен-Пьер – о своей статуе: «Мы действительно со временем уменьшаемся или это только со мной так?»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Жоржа Сен-Пьера
logoMMA
logoЖорж Сен-Пьер
logoUFC
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Слишком поздно увлекся UFC, не видел ни одного боя Сен-Пьера, о чем сожалею.
Ответ Melnikov1968
Слишком поздно увлекся UFC, не видел ни одного боя Сен-Пьера, о чем сожалею.
Комментарий скрыт
Живая легенда!!! Респект.
ЖСП легенда ММА. Возвращаться не надо,если только в ветеранские турниры.
Не надо,пожалуйста!
Неужели в белом доме выступит?
В Белом доме против условного Диаза вполне себе может и вписаться.
На самом деле для белого дома самое то. Нужен какой-то "вау-бой" именитых ветеранов, а то может получиться как с UFC-300 в итоге
Думаете, нашли таки соперника британскому водопроводчику? 🤔
А что, неплохо😏
Безумно можно быть первым?
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Гейджи назвал четверку величайших бойцов UFC: Сильва, Джонс, Сен-Пьер и Лидделл
15 января, 12:05
Ислам Махачев назвал себя лучшим бойцом UFC на данный момент, Хабиб Нурмагомедов – лучший в истории
24 декабря 2025, 12:46
Жорж Сен-Пьер: «Усман хочет еще один вызов. Я сказал ему: «Если тебе нужен мой совет, то делай то, что должен. Выпусти пар, но уйди победителем»
23 ноября 2025, 11:02
Рекомендуем
Главные новости
Майк Тайсон подтвердил, что бой с Флойдом Мейвезером остается в силе
сегодня, 12:25
«Мой следующий бой может стать последним». Дариуш задумывается о завершении карьеры
сегодня, 12:10
Тренер считает, что Топурия справится с тейкдаунами Царукяна: «Это ММА, а не борьба. Здесь еще и бьют»
сегодня, 11:35
Иван Штырков: «В UFC искусственно созданные звезды. Это машина по созданию контента и денег»
сегодня, 11:15
Али Абдель-Азиз: «Именно Махачев будет решать, где и когда состоится бой с Топурией. Но его следующим соперником точно будет полусредневес»
сегодня, 11:05
Официально: Уордли и Дюбуа проведут поединок 9 мая в Манчестере
сегодня, 09:55Фото
Тренер Топурии: «Знаю, что бой с Махачевым состоится. UFC подбирают для этого наилучший момент»
сегодня, 09:35
Виктория Дудакова: «Контракт с PFL на один бой. Есть и желание, и намерение вернуться в UFC»
сегодня, 09:10
«К-1 против бокса». Жан-Клод Ван Дамм бросил вызов Джейку Полу
сегодня, 08:50
Вальтер Уокер задушил безногого бойца Зайона Кларка в схватке по грэпплингу
сегодня, 08:30Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Рекомендуем