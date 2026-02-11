Жорж Сен-Пьер: «Мне нравится уходить... Но я обожаю возвращаться»
Сен-Пьер намекнул на возвращение.
Жорж Сен-Пьер намекнул на возможное возвращение.
«Мне нравится уходить... Но я обожаю возвращаться», – написал Сен-Пьер.
Сен-Пьер – бывший трехкратный чемпион UFC. Он девять раз защищал пояс полусреднего веса. В ноябре-2017 он выиграл титул среднего дивизиона – это его последний бой в профессиональной карьере.
В феврале-2019 Сен-Пьер завершил карьеру.
Сен-Пьер – о своей статуе: «Мы действительно со временем уменьшаемся или это только со мной так?»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Жоржа Сен-Пьера
