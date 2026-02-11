Арман Царукян встретился с Джейком Полом в Ереване
Джейк Пол прилетел в Ереван.
Арман Царукян встретился в Армении с американским блогером и боксером Джейком Полом.
«Исследуем Ереван в хорошей атмосфере», – написал Царукян.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: телеграм-канал Армана Царукяна
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Арман в медиа не меньше Трампа. Че Дане еще надо )
Это медиа в котором Арман на уровне с Трампом только у тебя в голове?
И спортсе
молодец , кайфует, все знаменитости уже хотят с ними по общаться, время провести, подкаст, тренировки, по хавать, . он на хайпе, это пошечина по лысыне дане что бы не думал что он подобрал бойцов из помойки, есть и бойцы которые могут и без боев двигаться. так что все нормуль он в шоколаде
Он вчера был в Милане, позавчера и сегодня в Милане
Сначала подумал: "Какой же он маленький по сравнению с Джейком!" Потом понял, что это не Арман. А Арман – тот который маленькому сумку несёт.
