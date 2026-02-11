Ислам Махачев встретился с президентом Сербии и подарил ему перчатки с боя против Джека Делла Маддалены
Махачев встретился с президентом Сербии.
Ислам Махачев встретился с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде.
Махачев подарил Вучичу перчатки, в которых стал чемпионом UFC в полусреднем весе, победив в ноябре 2025-го Джека Делла Маддалену.
«Было исключительным удовольствием и честью принимать Ислама – выдающегося атлета, чемпиона мира и, безусловно, самого популярного и сильного человека, которого я когда-либо встречал.
Мы говорили о важности спорта как фундамента здорового общества и о роли, которую топ-атлеты играют в мотивации молодых людей развивать дисциплину, ответственность и упорство», сказал Вучич.
Боец укусил соперника за ухо во время поединка – за это его чуть не прикончили болельщики
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Red Corner MMA
Президент Сербии принял Ислам(а)
Конечно сенсация !
А то о чем ты думаешь и переживаешь , меня не касается