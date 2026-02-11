Стивенсон – о Топурии: «Уровень мастерства несравним. Cкажите ему, чтобы приходил драться со мной»

Стивенсон высказался о Топурии.

Чемпион мира в первом полусреднем весе Шакур Стивенсон предложил чемпиону UFC в легком весе Илие Топурии подраться с ним.

«Уровень мастерства несравним... Cкажите ему, чтобы приходил драться со мной», – сказал Стивенсон.

Стивенсон ранее победил Теофимо Лопесом решением судей.

Топурия ранее вернулся к тренировкам после паузы, он не выступает в UFC с лета 2025-го, когда стал чемпионом в легком весе, победив Чарльза Оливейру.

Шакура Стивенсона лишили титула WBC: «Какого черта я должен вам $100 тысяч?»