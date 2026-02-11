0

Даниэль Дюбуа и Фабио Уордли могут провести бой 9 мая в Манчестере

Дюбуа подерется с Уордли.

Команды обладателя титула WBO в тяжелом весе Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО) и экс-чемпиона Даниэля Дюбуа (22-3, 21 КО) договорились о бое, сообщает Майк Коппинджер.

Бой должен пройти 9 мая в Манчестере, Великобритания.

Фабио стал чемпионом в ноябре 2025-го после того, как Александр Усик отказался от титула. Ранее он победил Джозефа Паркера.

Дюбуа последний раз выходил на ринг в июле 2025-го, проиграв нокаутом Усику.

Александр Усик: «Если Дюбуа продолжит тренироваться, он снова может стать чемпионом мира»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Ring Magazine
logoФабио Уордли
logoДаниэль Дюбуа
logoбокс
Рекомендуем