Даниэль Кормье: «Джонс хотел, чтобы люди узнали, что он травмирован. У него больше ничего не осталось»
Кормье .
Даниэль Кормье считает, что Джон Джонс специально рассказал о проблемах со здоровьем, чтобы завершенить карьеру.
«Как он мог этого не заметить, что его снимают? Я думаю, Джонс знал, что делает. Он хотел, чтобы люди узнали, что он травмирован. Именно это видео заставило меня поверить в то, что у Джонса больше ничего не осталось. Я верю, что он действительно травмирован», – сказал Кормье.
Джонс в прошлый раз дрался в ноябре 2024 года – он победил Стипе Миочича.
Джон Джонс: «В UFC знают о моем артрите. Ради боя в Белом доме я бы рискнул всем в последний раз и вынес бы такую боль»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: ютуб-канал Даниэля Кормье
