Ислам Махачев назвал лучший гол в футболе: «Ибрагимович через себя. Очень красиво»
Махачев назвал лучший гол.
Ислам Махачев назвал лучший гол, который когда-либо видел в футболе.
«Наверное, когда Ибрагимович через себя забил. Очень красиво, как он поймал момент, когда вратарь вышел. С такой дистанции тяжело попасть, а он еще и через себя забил», – сказал Махачев в интервью «Матч ТВ».
Златан Ибрагимович забил через себя в товарищеском матче сборной Швеции против сборной Англии в ноябре 2012 года.
Великий гол Златана в ворота Англии. Так мог только он
Махачев встретился с Джошуа в Дубае и предложил ему приехать в Дагестан
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: «Чемпионат»
а мне в Швеция-Англия нереальная банка от Джо Коула на ум пришла