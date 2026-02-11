32

Ислам Махачев назвал лучший гол в футболе: «Ибрагимович через себя. Очень красиво»

Махачев назвал лучший гол.

Ислам Махачев назвал лучший гол, который когда-либо видел в футболе.

«Наверное, когда Ибрагимович через себя забил. Очень красиво, как он поймал момент, когда вратарь вышел. С такой дистанции тяжело попасть, а он еще и через себя забил», – сказал Махачев в интервью «Матч ТВ».

Златан Ибрагимович забил через себя в товарищеском матче сборной Швеции против сборной Англии в ноябре 2012 года.

Великий гол Златана в ворота Англии. Так мог только он

Махачев встретился с Джошуа в Дубае и предложил ему приехать в Дагестан

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: «Чемпионат»
А для меня гол Зидана Байеру в финале лиги чемпионов, если брать одно касание. А так мой любимый проход с голом это гол Кака МЮ в полуфинале лиги чемпионов 2006-2007
Один из лучших, что видел это гол Ван Перси испанцам головой в падении.
Ответ micka
Один из лучших, что видел это гол Ван Перси испанцам головой в падении.
да, он особенный
а мне в Швеция-Англия нереальная банка от Джо Коула на ум пришла
Ответ micka
Один из лучших, что видел это гол Ван Перси испанцам головой в падении.
Согласен 💯 % ! Мой любимый гол, который видел в прямом эфире!!
По амплитуде и исполению Руни через себя МС
Ответ Katin Dag
По амплитуде и исполению Руни через себя МС
Ну амплитуда у гарначо была не хуже
Мне на память пришел гол Златана на Евро 04 в ворота сборной Италии.
Ответ bogdan21101987@icloud.com
Мне на память пришел гол Златана на Евро 04 в ворота сборной Италии.
Когда мяч по дуге залетел в ворота да? И защитник пытался итальянский головой выбить и не смог. Златан в прыжке ногой переправил вроде с углового. Спиной стоял к воротам .
Ответ dake
Когда мяч по дуге залетел в ворота да? И защитник пытался итальянский головой выбить и не смог. Златан в прыжке ногой переправил вроде с углового. Спиной стоял к воротам .
Да, удар пяткой. Это было невероятно
Жиру гол ударом скорпиона, но самый любимый это гол Арсенала Норвичу, я тогда за голову схватился, показалось что это симулятор какой то
Гол Ван Бастена за Аякс с 16 метров ножницами в дальнюю девятку.
Зидан с подачи Роберто Карлоса в финале Лиги чемпионов, так положить корпус и попасть в Девятку с левой, для меня гол один из лучших
Для меня гол Недведа Реалу в полуфинале ЛЧ. С тех пор фан Юве 💪
Диего- Англии в 1986)))
