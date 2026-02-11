Адесанья – о планах после завершения карьеры: «Могу быть диджеем. Были предложения из Голливуда»
Адесанья рассказал о планах.
Исраэль Адесанья рассказал о планах после завершения карьеры.
«Я могу быть диджеем. На это ушло четыре месяца работы, я отлично справился. И я не просто диджей, я выступаю, устраиваю шоу.
Были предложения из Голливуда, но я бы предпочел работать в EA, Activision, компаниях по разработке видеоигр», – сказал Адесанья.
Исраэль Адесанья подерется с американцем Джо Пайфером 29 марта на турнире Fight Night в Сиэттле. Пайфер идет на серии из трех побед, Адесанья проиграл три последних боя.
Исраэль Адесанья: «Мне осталось провести меньше 10 поединков. Дальше 2027-го не заглядываю»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: ютуб-канал Исраэля Адесаньи
Ну у этого после окончания карьеры точно все ок будет. Яркий, шоумен, это не Порье или Масвидаль, которые после окончания карьеры незнают где себе найти и хотят вернуться в бои, потому что больше ничего не умеют.
