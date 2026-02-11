Адесанья – о планах после завершения карьеры: «Могу быть диджеем. Были предложения из Голливуда»

Адесанья рассказал о планах.

Исраэль Адесанья рассказал о планах после завершения карьеры.

«Я могу быть диджеем. На это ушло четыре месяца работы, я отлично справился. И я не просто диджей, я выступаю, устраиваю шоу.

Были предложения из Голливуда, но я бы предпочел работать в EA, Activision, компаниях по разработке видеоигр», – сказал Адесанья.

Исраэль Адесанья подерется с американцем Джо Пайфером 29 марта на турнире Fight Night в Сиэттле. Пайфер идет на серии из трех побед, Адесанья проиграл три последних боя.

