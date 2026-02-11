Сауль Альварес: «Реванш с Биволом? Почему бы и нет? Можем устроить»

Канело высказался о реванше с Биволом.

Сауль Альварес хотел бы провести реванш с Дмитрием Биволом .

«Реванш с Биволом? Почему бы и нет? Посмотрим. Если это будет иметь смысл, то можем устроить», – сказал Канело.

В первом бою Бивол выиграл решением судей. Дмитрий последний раз выступал в феврале 2025-го года, когда победил Артура Бетербиева решением большинства судей.

Канело прошлый бой проиграл Теренсу Кроуфорду в сентябре 2025-го.

Бивол – о следующем поединке: «Говорят об Айферте. В планах на год есть трилогия с Бетербиевым. Хочу проверить себя в другой категории, добиться больших успехов»