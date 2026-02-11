Сауль Альварес: «Реванш с Биволом? Почему бы и нет? Можем устроить»
Канело высказался о реванше с Биволом.
Сауль Альварес хотел бы провести реванш с Дмитрием Биволом.
«Реванш с Биволом? Почему бы и нет? Посмотрим. Если это будет иметь смысл, то можем устроить», – сказал Канело.
В первом бою Бивол выиграл решением судей. Дмитрий последний раз выступал в феврале 2025-го года, когда победил Артура Бетербиева решением большинства судей.
Канело прошлый бой проиграл Теренсу Кроуфорду в сентябре 2025-го.
Бивол – о следующем поединке: «Говорят об Айферте. В планах на год есть трилогия с Бетербиевым. Хочу проверить себя в другой категории, добиться больших успехов»
Сауль под конец карьеры решил карму почистить и честно от всех топов всех весов отхватить)))
