Исраэль Адесанья: «Мне осталось провести меньше 10 поединков. Дальше 2027-го не заглядываю»

Адесанья сказал, что близок к завершению карьеры.

Исраэль Адесанья рассказал, сколько боев еще планирует провести перед завершением карьеры.

«Я знаю, что мне осталось провести меньше 10 поединков, больше точно не будет… В 2028 году я еще буду в форме, но не знаю. Дальше 2027-го не заглядываю», – сказал Адесанья.

Исраэль Адесанья подерется с американцем Джо Пайфером 29 марта на турнире Fight Night в Сиэттле. Пайфер идет на серии из трех побед, Адесанья проиграл три последних боя.

Исраэль Адесанья: «В бокс вы меня не затащите. У каждого есть своя цена, но мои требования вам не по карману»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: ютуб-канал Исраэля Адесаньи
Может быть, но Адесанья уже ни на что не претендует, далее только реванши за бабки, которые имеют смысл только заработать - ДДП, Стриклэнд итд. Ну и в целом "а почему нет", чемпионом был, поясов достаточно защитил, теперь заработать. Сначала работаешь на зачетку, потом она на тебя, классика
