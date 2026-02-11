Уайт – о турнире в Белом доме: «Это будет самое просматриваемое мероприятие UFC за все время»

Уайт высказался о турнире в Белом доме.

Дана Уайт считает, что турнир в Белом доме побьет рекорд по просмотрам.

«Мы считаем, что это будет самое просматриваемое мероприятие UFC за все время. Это станет самой уникальной и потрясающей ночью за всю нашу карьеру», – сказал Уайт.

Ожидается, что турнир UFC на территории Белого дома состоится в июне.

Уайт – о турнире в Белом доме: «Завтра состоится встреча в Вашингтоне. К выходным выберем бои»