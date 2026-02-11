Уайт – о турнире в Белом доме: «Это будет самое просматриваемое мероприятие UFC за все время»
Уайт высказался о турнире в Белом доме.
Дана Уайт считает, что турнир в Белом доме побьет рекорд по просмотрам.
«Мы считаем, что это будет самое просматриваемое мероприятие UFC за все время. Это станет самой уникальной и потрясающей ночью за всю нашу карьеру», – сказал Уайт.
Ожидается, что турнир UFC на территории Белого дома состоится в июне.
Кард только из чемпионских боев ? :)
Не думаю что их много будет, чемпионских боёв.
Трамп обещал 7-8 титульных боёв, но столько вряд ли наскребется. Придется вводить новые - Пи Дидди против Мадуро за звание короля вечеринок.
Главное чтобы размаха на рубль а удара на копейку не случилось ночью
А по другому никак слишком распиарено а количество сильных распеаренных бойцов ограничено . могу ошибаться но думаю Трамп хочет чтобы Американцы были главными звёздами а как это соблюсти не потеряв топовости в конкретных противостояниях ещё и не все согласятся .
Учитывая, что там объявлен один бой и это Топурия-Геджи, и лучше там ничего не будет. То турнир будет мягко говоря так себе
Джастин Гейджи, Кайла Харрисон, Шон оМейлли, Бо Никал, Ковингтон. Ожидаю увидеть их там
