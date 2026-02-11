Том Аспиналл перенес вторую операцию на глазах
Аспиналл снова перенес операцию.
Том Аспиналл перенес операцию на обоих глазах.
«После его широко обнародованной травмы глаза, экспертная команда Optegra гордится тем, что поддерживала чемпиона UFC.
В последние месяцы мы тесно сотрудничаем с ним над его выздоровлением. После его операции на обоих глазах мы продолжаем путь, чтобы вернуть зрение Тома в боевую форму», – написали в социальных сетях клиники.
Первую операцию на глаз Аспиналл перенес в конце декабря 2025-го.
Напомним, Аспиналл встретился с Сирилом Ганом в главном событии турнира UFC 321. Титульный бой в тяжелом весе был остановлен в первом раунде и признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны Гана.
«Он может не вернуться в октагон». У Аспиналла после тычка в глаз реально все так плохо?
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Fighting
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
"... Да нет там ничего, нет там ничего, нет там ничего."