6

Том Аспиналл перенес вторую операцию на глазах

Аспиналл снова перенес операцию.

Том Аспиналл перенес операцию на обоих глазах.

«После его широко обнародованной травмы глаза, экспертная команда Optegra гордится тем, что поддерживала чемпиона UFC.

В последние месяцы мы тесно сотрудничаем с ним над его выздоровлением. После его операции на обоих глазах мы продолжаем путь, чтобы вернуть зрение Тома в боевую форму», – написали в социальных сетях клиники.

Первую операцию на глаз Аспиналл перенес в конце декабря 2025-го.

Напомним, Аспиналл встретился с Сирилом Ганом в главном событии турнира UFC 321. Титульный бой в тяжелом весе был остановлен в первом раунде и признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны Гана.

«Он может не вернуться в октагон». У Аспиналла после тычка в глаз реально все так плохо?

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Fighting
logoТом Аспиналл
logoUFC
logoMMA
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
С ним все понятно, а с халявщиком титульных боев Ганом что? Меры или санкции не будут?
Ответ Boburbek Bakhronov
С ним все понятно, а с халявщиком титульных боев Ганом что? Меры или санкции не будут?
Титульник летом
Ответ zzzeeerrrooo
Титульник летом
Кто с кем будет встречаться в титульнике?
Сколько камни бросили на Тома за этот тичок?
Вспоминая, как тут его хейтили, с пеной у рта доказывая, что он притворялся, и что врачи, дескать, вообще там никаких повреждений не нашли, и что он просто не вывозил бой и поэтому решил слиться, на память пришёл бородатый анекдот про Чапая.
"... Да нет там ничего, нет там ничего, нет там ничего."
