Джей Опетая проведет бой против Брэндона Глэнтона на Zuffa Boxing 4. Победитель станет первым чемпионом лиги Даны Уайта

Джей Опетая и Брэндон Глэнтон проведут бой за первый пояс Zuffa Boxing.

Вечер бокса, который пройдет в Лас-Вегасе, запланирован на 8 марта. Боксеры первого тяжелого веса Джей Опетая (29-0, 23 победы – нокаутом) и Брэндон Глэнтон (21-3, 18 побед – нокаутом) возглавят турнир.

Лига Даны Уайта проведет уже четвертый турнир в 2026 году. Победитель боя Петая – Глэнтон станет первым чемпионом в истории Zuffa Boxing.

