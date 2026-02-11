Джей Опетая проведет бой против Брэндона Глэнтона на Zuffa Boxing 4. Победитель станет первым чемпионом лиги Даны Уайта
Джей Опетая и Брэндон Глэнтон проведут бой за первый пояс Zuffa Boxing.
Вечер бокса, который пройдет в Лас-Вегасе, запланирован на 8 марта. Боксеры первого тяжелого веса Джей Опетая (29-0, 23 победы – нокаутом) и Брэндон Глэнтон (21-3, 18 побед – нокаутом) возглавят турнир.
Лига Даны Уайта проведет уже четвертый турнир в 2026 году. Победитель боя Петая – Глэнтон станет первым чемпионом в истории Zuffa Boxing.
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Zuffa Boxing
