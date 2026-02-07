Олейник – о бое Волкова с Кортесом-Акостой: «Для Александра пришло время ставить на кон все»

Алексей Олейник высказался о потенциальном бое Волкова с Кортесом-Акостой.

Бывший боец UFC Алексей Олейник высказался о потенциальном поединке между Александром Волковым и Валдо Кортесом-Акостой .

Ранее Кортес-Акоста принял вызов на бой от Волкова – и предложил назначить поединок на 28 февраля.

«Поражение Кортеса-Акосты от Сергея Павловича определенно дает Волкову понимание, что Валдо из себя представляет. Александра чистой ударкой победить очень сложно. Он работал с очень сильными ребятами в стойке и проявлял себя отлично.

Думаю, что именно на основании этого команда Волкова решила принять бой с Кортесом-Акостой. Александру сейчас нужно драться только за рейтинг и за уровень. Подошло время для Волкова, когда нужно ставить все на кон в погоне за чемпионским поясом. Иначе можно остаться гейткипером», – сказал Олейник.

В последний раз Волков дрался в октябре, когда победил Жаилтона Алмейду раздельным решением судей в главном карде UFC 321.

Волков – Кортесу-Акосте: «Уважаю твой подход, но не нужно торопиться. Сделаем это в мае»