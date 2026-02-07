  • Спортс
Олейник – о бое Волкова с Кортесом-Акостой: «Для Александра пришло время ставить на кон все»

Алексей Олейник высказался о потенциальном бое Волкова с Кортесом-Акостой.

Бывший боец UFC Алексей Олейник высказался о потенциальном поединке между Александром Волковым и Валдо Кортесом-Акостой.

Ранее Кортес-Акоста принял вызов на бой от Волкова – и предложил назначить поединок на 28 февраля.

«Поражение Кортеса-Акосты от Сергея Павловича определенно дает Волкову понимание, что Валдо из себя представляет. Александра чистой ударкой победить очень сложно. Он работал с очень сильными ребятами в стойке и проявлял себя отлично.

Думаю, что именно на основании этого команда Волкова решила принять бой с Кортесом-Акостой. Александру сейчас нужно драться только за рейтинг и за уровень. Подошло время для Волкова, когда нужно ставить все на кон в погоне за чемпионским поясом. Иначе можно остаться гейткипером», – сказал Олейник.

В последний раз Волков дрался в октябре, когда победил Жаилтона Алмейду раздельным решением судей в главном карде UFC 321.

Волков – Кортесу-Акосте: «Уважаю твой подход, но не нужно торопиться. Сделаем это в мае»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA.Metaratings.ru
logoАлександр Волков
logoUFC
logoMMA
тяжелый вес (MMA)
logoАлексей Олейник
Валдо Кортес-Акоста
А какие варианты? Ган ждёт Аспинала, который лечится, и в ближайшее время не вернется. Волкову в этом году 38 будет, паузы в год и более слишком большая роскошь. Хоть и обидно, конечно, быть постоянно где-то рядом с чемпионским боем.
Было бы круче чтоб Аспиналл оставил пояс и лечился спокойно. Пояс разыграть Гану с Волковым. А Аспинал потом как вылечиться сразиться с победителем. А то тяжелый весь надолго встанет, да и Сане пора брать титул ибо Джонс ушёл, а остальные точно не выше его уровнем.
Ответ dreamstep
Было бы круче чтоб Аспиналл оставил пояс и лечился спокойно. Пояс разыграть Гану с Волковым. А Аспинал потом как вылечиться сразиться с победителем. А то тяжелый весь надолго встанет, да и Сане пора брать титул ибо Джонс ушёл, а остальные точно не выше его уровнем.
То есть предлагаете Алспиналу лишиться пояса за, то что его Ганна тычком в глаз травмировал и дать Гану за это бой за пояс?
Ответ повелитель
То есть предлагаете Алспиналу лишиться пояса за, то что его Ганна тычком в глаз травмировал и дать Гану за это бой за пояс?
Гана нужно просто уволить из ufc .
Голкипером?)
Все таки приятно видеть, что в этой лиге есть люди, понимающие, что лучше драться и зарабатывать деньги, репутацию и строить ном отношения с боссами лиги, а не сидеть и ныть, про заслуженный титульник, который тебе почему-то никто давать не собирается
