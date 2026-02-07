Менеджер Умара – о возможном поединке с О’Мэлли: «Все движется в этом направлении»
Менеджер Умара Нурмагомедова высказался о возможном бое с Шоном О’Мэлли.
Менеджер Ризван Магомедов высказался о возможном поединке между Умаром Нурмагомедовым и Шоном О’Мэлли.
«Можем ли мы утверждать, что соперником Умара станет Шон? Это то, что изъявляют все стороны. Мы изъявляем в сторону боя с Шоном О’Мэлли. Насколько я понимаю, О’Мэлли тоже не против этого боя – и никак не избегает его.
Все логически складывается так, но пока подтверждения нет. Нет ни конкретных дат, ни конкретных договоров. Но, скорее всего, все движется в этом направлении», – сказал Магомедов.
Напомним, что Умар Нурмагомедов победил судейским решением Дейвисона Фигейредо в прелимах UFC 324.
Хабиб – о следующем сопернике Умара: «Либо Мераб, либо О’Мэлли»
Нурмагомедовы, Диаз, Емельяненко – кто самые успешные родные братья в ММА?
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Sport24
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Хотелось бы 5-раундовый. Во-первых проверить тезис о выносливости Умара. Во-вторых, в 5 раундов меньше риска на судейский беспредел в пользу Омэйли.
Сахарок не похож на сыкло, титульник никто ему не даст пока, так что логично подраться с Умаром. Это хороший бой для обоих, так как победитель гарантированно выходит на титульник, без всяких вопросов. Скорее всего бой будет 5ти раундовый и состоится в Белом Доме
Сахарок не похож на сыкло, титульник никто ему не даст пока, так что логично подраться с Умаром. Это хороший бой для обоих, так как победитель гарантированно выходит на титульник, без всяких вопросов. Скорее всего бой будет 5ти раундовый и состоится в Белом Доме
Если в белом доме будет Шон, то явно не с Умаром) 15 минут ленивых обнимашек не то зрелище, на которое рассчитывает юфс, а Умар по другому не будет, он даже против Баутисты то в ноги нырял постоянно)
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем