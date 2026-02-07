Менеджер Умара – о возможном поединке с О’Мэлли: «Все движется в этом направлении»

Менеджер Умара Нурмагомедова высказался о возможном бое с Шоном О’Мэлли.

Менеджер Ризван Магомедов высказался о возможном поединке между Умаром Нурмагомедовым и Шоном О’Мэлли .

«Можем ли мы утверждать, что соперником Умара станет Шон? Это то, что изъявляют все стороны. Мы изъявляем в сторону боя с Шоном О’Мэлли. Насколько я понимаю, О’Мэлли тоже не против этого боя – и никак не избегает его.

Все логически складывается так, но пока подтверждения нет. Нет ни конкретных дат, ни конкретных договоров. Но, скорее всего, все движется в этом направлении», – сказал Магомедов.

Напомним, что Умар Нурмагомедов победил судейским решением Дейвисона Фигейредо в прелимах UFC 324.

