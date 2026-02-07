3

Менеджер Умара – о возможном поединке с О’Мэлли: «Все движется в этом направлении»

Менеджер Умара Нурмагомедова высказался о возможном бое с Шоном О’Мэлли.

Менеджер Ризван Магомедов высказался о возможном поединке между Умаром Нурмагомедовым и Шоном О’Мэлли.

«Можем ли мы утверждать, что соперником Умара станет Шон? Это то, что изъявляют все стороны. Мы изъявляем в сторону боя с Шоном О’Мэлли. Насколько я понимаю, О’Мэлли тоже не против этого боя – и никак не избегает его.

Все логически складывается так, но пока подтверждения нет. Нет ни конкретных дат, ни конкретных договоров. Но, скорее всего, все движется в этом направлении», – сказал Магомедов.

Напомним, что Умар Нурмагомедов победил судейским решением Дейвисона Фигейредо в прелимах UFC 324.

Хабиб – о следующем сопернике Умара: «Либо Мераб, либо О’Мэлли»

Нурмагомедовы, Диаз, Емельяненко – кто самые успешные родные братья в ММА?

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Sport24
logoШон О'Мэлли
logoУмар Нурмагомедов
logoUFC
легчайший вес
logoMMA
logoРизван Магомедов
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Хотелось бы 5-раундовый. Во-первых проверить тезис о выносливости Умара. Во-вторых, в 5 раундов меньше риска на судейский беспредел в пользу Омэйли.
Сахарок не похож на сыкло, титульник никто ему не даст пока, так что логично подраться с Умаром. Это хороший бой для обоих, так как победитель гарантированно выходит на титульник, без всяких вопросов. Скорее всего бой будет 5ти раундовый и состоится в Белом Доме
Ответ ubAA
Сахарок не похож на сыкло, титульник никто ему не даст пока, так что логично подраться с Умаром. Это хороший бой для обоих, так как победитель гарантированно выходит на титульник, без всяких вопросов. Скорее всего бой будет 5ти раундовый и состоится в Белом Доме
Если в белом доме будет Шон, то явно не с Умаром) 15 минут ленивых обнимашек не то зрелище, на которое рассчитывает юфс, а Умар по другому не будет, он даже против Баутисты то в ноги нырял постоянно)
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Гаджиев – о следующем сопернике Умара: «О’Мэлли. Победитель получит титульник с Яном или Двалишвили»
26 января, 13:20
Неубедительные победы Умара и О’Мэлли, комичный титульник. Как UFC встретил 2026-й?
25 января, 05:40
Умар – о следующем поединке: «Ян – О’Мэлли и я против Мераба за статус претендента. Либо Петр дерется с Мерабом, а я – с Шоном»
25 января, 04:55
Рекомендуем
Главные новости
Деметриус Джонсон: «У Царукяна будет длинная карьера с минимальными повреждениями. Он может стать чемпионом»
сегодня, 18:03
Жорж Сен-Пьер: «Мне нравится уходить... Но я обожаю возвращаться»
сегодня, 16:40
Арман Царукян встретился с Джейком Полом в Ереване
сегодня, 15:53Видео
Ислам Махачев встретился с президентом Сербии и подарил ему перчатки с боя против Джека Делла Маддалены
сегодня, 14:10Фото
Стивенсон – о Топурии: «Уровень мастерства несравним. Cкажите ему, чтобы приходил драться со мной»
сегодня, 14:01
Даниэль Дюбуа и Фабио Уордли могут провести бой 9 мая в Манчестере
сегодня, 13:02
Даниэль Кормье: «Джонс хотел, чтобы люди узнали, что он травмирован. У него больше ничего не осталось»
сегодня, 12:18
Петру Яну исполнилось 33 года
сегодня, 11:35
Ислам Махачев назвал лучший гол в футболе: «Ибрагимович через себя. Очень красиво»
сегодня, 10:54
Адесанья – о планах после завершения карьеры: «Могу быть диджеем. Были предложения из Голливуда»
сегодня, 10:23
Ко всем новостям
Последние новости
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Рекомендуем