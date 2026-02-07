  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Магомедрасул Гасанов: «Стрикленд – идеальный оппонент для дебюта в UFC. Работал бы против него в тайском клинче»
10

Магомедрасул Гасанов: «Стрикленд – идеальный оппонент для дебюта в UFC. Работал бы против него в тайском клинче»

Магомедрасул Гасанов назвал имя идеального соперника для дебюта в UFC.

Чемпион ACA в среднем весе Магомедрасул Гасанов назвал имя идеального соперника для дебюта в UFC.

«Идеальным дебютом в UFC для меня был бы бой со Стриклендом. Он хоть и рубится, но и пропускает очень много в это же время. По моему мнению, Альберт Туменов работает гораздо опаснее Шона. Хоть Стрикленд большой и габаритный, но у него нет этого чутья и боксерского тайминга.

При этом накидывает удары Шон очень хорошо. Я бы работал против него больше в тайском клинче, используя тайский бокс и борьбу», – сказал Гасанов.

В пятницу Гасанов победил Альберта Туменова единогласным решением судей в главном событии ACA 200.

Магомедрасул Гасанов: «Будем общаться с UFC. Но сначала посмотрим, что предложит ACA»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA.Metaratings.ru
logoUFC
logoACA
средний вес (MMA)
logoМагомедрасул Гасанов
logoШон Стрикленд
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Стриклэнд в прелимах не выступает.
Ответ Lynx.DP
Стриклэнд в прелимах не выступает.
Недавний чемпион с защитой алджо стерлинг недавно подрался в прелимах) так что как решит юфс, так и будет драться)
Ответ Zakir Velilhanov
Недавний чемпион с защитой алджо стерлинг недавно подрался в прелимах) так что как решит юфс, так и будет драться)
Ну как раз потому что бой был с таким же Гасановым.
Угу
Прям как с Туменовым на днях
Пролежал в тайском клинче
Говорит будто Шон какой то проходной боец
В последнем бое что-то удары вообще не наблюдались ,только захваты на настиле ) хотя с такими данными должен быть хорош в ударке.
Сыроват для юфс, да и возраст уже , идти до титула долго, весовая конкурентная.
Ответ You Gin
В последнем бое что-то удары вообще не наблюдались ,только захваты на настиле ) хотя с такими данными должен быть хорош в ударке. Сыроват для юфс, да и возраст уже , идти до титула долго, весовая конкурентная.
Ему 31 только как бы за 2-3 года можно и до титульника добраться.Смотря как быть активным.Ну большие деньги ему платить явно не будут.Думаю как и с Немковым будет.
Осталось только понять зачем Стрикленду соглашаться на бой против незрилищного, стилистически неудобного ноунеймами России
С таким стилем его не подпишут
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Анатолий Кондратьев: «Не смотрю в сторону UFC. Наилегчайший вес в АСА более конкурентный»
7 февраля, 08:25
Победа с ногой в крови и подписание Шлеменко – топ-сюжеты главного турнира года в российских ММА
6 февраля, 20:59
Шара Буллет: «В России и странах СНГ могу завоевать все пояса. Но без титула UFC это все ерунда»
6 февраля, 13:25
Рекомендуем
Главные новости
Деметриус Джонсон: «У Царукяна будет длинная карьера с минимальными повреждениями. Он может стать чемпионом»
сегодня, 18:03
Жорж Сен-Пьер: «Мне нравится уходить... Но я обожаю возвращаться»
сегодня, 16:40
Арман Царукян встретился с Джейком Полом в Ереване
сегодня, 15:53Видео
Ислам Махачев встретился с президентом Сербии и подарил ему перчатки с боя против Джека Делла Маддалены
сегодня, 14:10Фото
Стивенсон – о Топурии: «Уровень мастерства несравним. Cкажите ему, чтобы приходил драться со мной»
сегодня, 14:01
Даниэль Дюбуа и Фабио Уордли могут провести бой 9 мая в Манчестере
сегодня, 13:02
Даниэль Кормье: «Джонс хотел, чтобы люди узнали, что он травмирован. У него больше ничего не осталось»
сегодня, 12:18
Петру Яну исполнилось 33 года
сегодня, 11:35
Ислам Махачев назвал лучший гол в футболе: «Ибрагимович через себя. Очень красиво»
сегодня, 10:54
Адесанья – о планах после завершения карьеры: «Могу быть диджеем. Были предложения из Голливуда»
сегодня, 10:23
Ко всем новостям
Последние новости
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Рекомендуем