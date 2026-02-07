Магомедрасул Гасанов: «Стрикленд – идеальный оппонент для дебюта в UFC. Работал бы против него в тайском клинче»
Магомедрасул Гасанов назвал имя идеального соперника для дебюта в UFC.
Чемпион ACA в среднем весе Магомедрасул Гасанов назвал имя идеального соперника для дебюта в UFC.
«Идеальным дебютом в UFC для меня был бы бой со Стриклендом. Он хоть и рубится, но и пропускает очень много в это же время. По моему мнению, Альберт Туменов работает гораздо опаснее Шона. Хоть Стрикленд большой и габаритный, но у него нет этого чутья и боксерского тайминга.
При этом накидывает удары Шон очень хорошо. Я бы работал против него больше в тайском клинче, используя тайский бокс и борьбу», – сказал Гасанов.
В пятницу Гасанов победил Альберта Туменова единогласным решением судей в главном событии ACA 200.
Магомедрасул Гасанов: «Будем общаться с UFC. Но сначала посмотрим, что предложит ACA»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA.Metaratings.ru
Прям как с Туменовым на днях
Пролежал в тайском клинче
Сыроват для юфс, да и возраст уже , идти до титула долго, весовая конкурентная.