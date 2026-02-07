Магомедрасул Гасанов: «Стрикленд – идеальный оппонент для дебюта в UFC. Работал бы против него в тайском клинче»

Магомедрасул Гасанов назвал имя идеального соперника для дебюта в UFC.

Чемпион ACA в среднем весе Магомедрасул Гасанов назвал имя идеального соперника для дебюта в UFC.

«Идеальным дебютом в UFC для меня был бы бой со Стриклендом . Он хоть и рубится, но и пропускает очень много в это же время. По моему мнению, Альберт Туменов работает гораздо опаснее Шона. Хоть Стрикленд большой и габаритный, но у него нет этого чутья и боксерского тайминга.

При этом накидывает удары Шон очень хорошо. Я бы работал против него больше в тайском клинче, используя тайский бокс и борьбу», – сказал Гасанов.

В пятницу Гасанов победил Альберта Туменова единогласным решением судей в главном событии ACA 200.

Магомедрасул Гасанов: «Будем общаться с UFC. Но сначала посмотрим, что предложит ACA»