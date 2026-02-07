Джейк Пол может провести реванш против Томми Фьюри в Великобритании.

Блогер и боксер Джейк Пол может провести реванш против Томми Фьюри в Великобритании.

Об этом рассказал совладелец Most Valuable Promotions Накиса Бидариан.

«Джейк хочет доказать всему миру, что может победить Томми Фьюри. До боя с Джошуа у него было только одно поражение – от Фьюри. И мне очень хочется, чтобы этот реванш состоялся. Он покажет, стал ли Джейк лучше.

Джейк просит меня начать переговоры о новых боях. Думаю, его следующий бой состоится где-то между августом и ноябрем. И было бы круто, если бы его возвращение состоялось в Великобритании», – сказал Бидариан.

Поединок между Полом и Фьюри состоялся в феврале 2023-го. Фьюри победил раздельным решением судей.

