3

Джейк Пол может провести реванш против Томми Фьюри в Великобритании

Джейк Пол может провести реванш против Томми Фьюри в Великобритании.

Блогер и боксер Джейк Пол может провести реванш против Томми Фьюри в Великобритании.

Об этом рассказал совладелец Most Valuable Promotions Накиса Бидариан.

«Джейк хочет доказать всему миру, что может победить Томми Фьюри. До боя с Джошуа у него было только одно поражение – от Фьюри. И мне очень хочется, чтобы этот реванш состоялся. Он покажет, стал ли Джейк лучше.

Джейк просит меня начать переговоры о новых боях. Думаю, его следующий бой состоится где-то между августом и ноябрем. И было бы круто, если бы его возвращение состоялось в Великобритании», – сказал Бидариан.

Поединок между Полом и Фьюри состоялся в феврале 2023-го. Фьюри победил раздельным решением судей.

Пол и PFL расторгли контракт. Джейк так и не дебютировал в ММА

Джейк Пол исключен из рейтинга WBA после поражения от Джошуа

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Sky Sports
logoДжейк Пол
logoбокс
logoТомми Фьюри
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Реванш с Фьюри. Красиво звучит. А потом и с Джошуа)
Идея хорошая, еще одно поражение от Фьюри-младшего опять докажет, что Пол - клоун))
Опять цыгану младшему придется прервать съемки в реалити шоу что бы снова сводить Джейка в школу
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Джейк Пол проиграл все шесть раундов в бою с Энтони Джошуа. Пятый и шестой – единогласно со счетом 7-10
30 декабря 2025, 17:56Фото
Теренс Кроуфорд: «Конор был лучше в бою с Флойдом, чем Джейк Пол с Джошуа»
28 декабря 2025, 07:13
«Наслаждайся рождественскими смузи, братан». Конор высмеял Пола из-за сломанной челюсти
26 декабря 2025, 15:30
Рекомендуем
Главные новости
Деметриус Джонсон: «У Царукяна будет длинная карьера с минимальными повреждениями. Он может стать чемпионом»
сегодня, 18:03
Жорж Сен-Пьер: «Мне нравится уходить... Но я обожаю возвращаться»
сегодня, 16:40
Арман Царукян встретился с Джейком Полом в Ереване
сегодня, 15:53Видео
Ислам Махачев встретился с президентом Сербии и подарил ему перчатки с боя против Джека Делла Маддалены
сегодня, 14:10Фото
Стивенсон – о Топурии: «Уровень мастерства несравним. Cкажите ему, чтобы приходил драться со мной»
сегодня, 14:01
Даниэль Дюбуа и Фабио Уордли могут провести бой 9 мая в Манчестере
сегодня, 13:02
Даниэль Кормье: «Джонс хотел, чтобы люди узнали, что он травмирован. У него больше ничего не осталось»
сегодня, 12:18
Петру Яну исполнилось 33 года
сегодня, 11:35
Ислам Махачев назвал лучший гол в футболе: «Ибрагимович через себя. Очень красиво»
сегодня, 10:54
Адесанья – о планах после завершения карьеры: «Могу быть диджеем. Были предложения из Голливуда»
сегодня, 10:23
Ко всем новостям
Последние новости
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Рекомендуем