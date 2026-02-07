Евлоев – об отмене боя с Пико: «Заразился коронавирусом в Таиланде. Мое тело просто не было готово к поединку»

Мовсар Евлоев рассказал, почему снялся с поединка против Аарона Пико.

Боец легчайшего веса UFC Мовсар Евлоев рассказал, почему снялся с поединка против Аарона Пико .

Бой между Евлоевым и Пико должен был состояться 26 июля на турнире UFC в Абу-Даби.

«В прошлый раз я снялся из-за того, что заразился коронавирусом в Таиланде. Я был готов драться, но за две недели до боя мне стало настолько плохо, что даже легкие упражнения давались с трудом, поэтому я принял решение сняться. Мое тело просто не было готово к поединку», – сказал Евлоев.

Нурмагомедовы, Диаз, Емельяненко – кто самые успешные родные братья в ММА?

Даниил Донченко: «Мераб достойно принял поражение от Яна. Знаю, что ему дадут незамедлительный реванш»