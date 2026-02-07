  • Спортс
  • Евлоев – об отмене боя с Пико: «Заразился коронавирусом в Таиланде. Мое тело просто не было готово к поединку»
Евлоев – об отмене боя с Пико: «Заразился коронавирусом в Таиланде. Мое тело просто не было готово к поединку»

Мовсар Евлоев рассказал, почему снялся с поединка против Аарона Пико.

Боец легчайшего веса UFC Мовсар Евлоев рассказал, почему снялся с поединка против Аарона Пико.

Бой между Евлоевым и Пико должен был состояться 26 июля на турнире UFC в Абу-Даби.

«В прошлый раз я снялся из-за того, что заразился коронавирусом в Таиланде. Я был готов драться, но за две недели до боя мне стало настолько плохо, что даже легкие упражнения давались с трудом, поэтому я принял решение сняться. Мое тело просто не было готово к поединку», – сказал Евлоев.

Нурмагомедовы, Диаз, Емельяненко – кто самые успешные родные братья в ММА?

Даниил Донченко: «Мераб достойно принял поражение от Яна. Знаю, что ему дадут незамедлительный реванш»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Submission Radio
лучше так, чем выйти и проиграть, достаточно вспомнить яна в 1 бою с мерабом когда он дрался с травмой и во втором бою, просто небо и земля
Ответ BayernMunih
лучше так, чем выйти и проиграть, достаточно вспомнить яна в 1 бою с мерабом когда он дрался с травмой и во втором бою, просто небо и земля
Для дяди Даны такое точно не лучше, три боя и Ян снова чемпион
Очень проблемный боец. Может ему лагерь поменять, медиков, диетологов... на США?
