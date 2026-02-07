Джастин Гейджи: «Знаю, что способен нокаутировать Топурию. Если это произойдет, то я продолжу выступать»

Джастин Гейджи высказался о возможном поединке с Илией Топурией.

«Знаю, что я способен нокаутировать Илию Топурию на лужайке Белого дома. Это безумный спорт, и я прекрасно понимаю, какой силой обладаю. Понимаю, какими навыками владею. Конечно, он тоже может вырубить меня. Но я готов рискнуть.

Я хочу подраться именно с ним. Он чемпион. Он финишировал Волкановски и Холлоуэя. И если я смогу провернуть то же самое с ним, это был бы идеальный сценарий. Тогда я бы действительно поверил, что жизнь – это симуляция.

Если я нокаутирую Топурию, я уверен, что продолжу выступать. Но если он вырубит меня или «включит велосипед», значит, с карьерой будет покончено», – сказал Гейджи.

Ранее испанский журналист Альваро Колменеро сообщил, что поединок между Топурией и Гейджи состоится 14 июня на турнире UFC в Белом доме.

