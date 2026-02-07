  • Спортс
  Джастин Гейджи: «Знаю, что способен нокаутировать Топурию. Если это произойдет, то я продолжу выступать»
Джастин Гейджи: «Знаю, что способен нокаутировать Топурию. Если это произойдет, то я продолжу выступать»

Джастин Гейджи высказался о возможном поединке с Илией Топурией.

Временный чемпион UFC в легком весе Джастин Гейджи высказался о возможном поединке с Илией Топурией.

«Знаю, что я способен нокаутировать Илию Топурию на лужайке Белого дома. Это безумный спорт, и я прекрасно понимаю, какой силой обладаю. Понимаю, какими навыками владею. Конечно, он тоже может вырубить меня. Но я готов рискнуть.

Я хочу подраться именно с ним. Он чемпион. Он финишировал Волкановски и Холлоуэя. И если я смогу провернуть то же самое с ним, это был бы идеальный сценарий. Тогда я бы действительно поверил, что жизнь – это симуляция.

Если я нокаутирую Топурию, я уверен, что продолжу выступать. Но если он вырубит меня или «включит велосипед», значит, с карьерой будет покончено», – сказал Гейджи.

Ранее испанский журналист Альваро Колменеро сообщил, что поединок между Топурией и Гейджи состоится 14 июня на турнире UFC в Белом доме.

Джастин Гейджи: «Нахожусь на финальном этапе карьеры. К середине следующего года на 100% закончу»

Усман Нурмагомедов – о бое Гейджи – Пимблетт: «Как два пьяных мужика дрались, я бы нокаутировал обоих»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Red Corner MMA
Кого в последнее время Гейжджи смог нокаутировать, если не считать лакипанча с ноги в бою с Порье? Джастин нормальный в прошлом боец, но для Топурии он как ... вкусный хачапури на обед - съест и не заметит.
Гейджи как и Порье , звездные бойцы , американцы,все время рядом с титулом , но до вершины не доберутся никак . Их потолок чуть ниже чемпионского уровня.
Топурию он может нокаутировать только если Топурия опустит руки, выставит подбородок и будет стоять неподвижно ожидая ударов.
Вот приколист ждёт пока его жёстко вырубят
Свой главный бой против Пэдди ты уже выиграл, теперь последний бой на самом крупном ивенте года, идеальное завершение карьеры. Главное не упасть на первой минуте.
Если не будет исполнять, как в прошлый бой, то может быть сможет. Если захочет, или позволят.
сам хоть понял что написал
А что ещё ты должен говорить перед боем? Но ты лёг спать от удара Холлуэя, которому Топурия оторвал голову.
