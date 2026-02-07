  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Менеджер Павловича: «Следующий бой Сергея пройдет в апреле-мае. Соперник должен быть из топ-5»
2

Менеджер Павловича: «Следующий бой Сергея пройдет в апреле-мае. Соперник должен быть из топ-5»

Менеджер Павловича: следующий бой Сергея пройдет в апреле-мае.

Менеджер Ризван Магомедов рассказал о ближайших карьерных планах Сергея Павловича.

«У Сереги Павловича остался один бой с хорошим претендентом, чтобы вновь побороться за титул. Рассчитываем, что бой пройдет в апреле–мае. Соперник должен быть из первой пятерки. В принципе, он там со всеми уже подрался.

Может, это будет второе противостояние с Волковым, чтобы реваншировать свое поражение. Может, с кем-то из других ребят, идущих на хорошей серии. Будем смотреть», – сказал Магомедов.

Павлович в последний раз выступал в августе 2025-го, когда победил Валдо Кортеса-Акосту судейским решением. Его профессиональный рекорд – 20-3.

Менеджер Павловича – о Льюисе: «Мы ничего не получали, никаких вызовов, никаких реваншей не обсуждали и точно никому не отказывали»

Вальтер Уокер: «Ган и Павлович нокаутируют меня в первом раунде. Перейра – за две минуты»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Sport24
logoMMA
logoРизван Магомедов
logoСергей Павлович
logoUFC
тяжелый вес (MMA)
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Акоста уже после их боя, провёл три боя и все три нокаутом победил. Такими темпами ему скорее реванш с Павловичем дадут или он подвинет вообще его в рейтинге.
Ответ Lynx.DP
Акоста уже после их боя, провёл три боя и все три нокаутом победил. Такими темпами ему скорее реванш с Павловичем дадут или он подвинет вообще его в рейтинге.
Потому что Павлович уже со всеми передрался, а Акоста нет. Павлович же не будет встречаться с топ 30 рейтинга
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Волков – Кортесу-Акосте: «Уважаю твой подход, но не нужно торопиться. Сделаем это в мае»
7 февраля, 10:05
«28 февраля устроит?» Кортес-Акоста согласился подраться с Волковым
7 февраля, 09:25
Куниев – о бое с Алмейдой: «Все планы в голове у меня есть: как его встретить, как его спать отправить»
6 февраля, 14:55
Рекомендуем
Главные новости
Деметриус Джонсон: «У Царукяна будет длинная карьера с минимальными повреждениями. Он может стать чемпионом»
сегодня, 18:03
Жорж Сен-Пьер: «Мне нравится уходить... Но я обожаю возвращаться»
сегодня, 16:40
Арман Царукян встретился с Джейком Полом в Ереване
сегодня, 15:53Видео
Ислам Махачев встретился с президентом Сербии и подарил ему перчатки с боя против Джека Делла Маддалены
сегодня, 14:10Фото
Стивенсон – о Топурии: «Уровень мастерства несравним. Cкажите ему, чтобы приходил драться со мной»
сегодня, 14:01
Даниэль Дюбуа и Фабио Уордли могут провести бой 9 мая в Манчестере
сегодня, 13:02
Даниэль Кормье: «Джонс хотел, чтобы люди узнали, что он травмирован. У него больше ничего не осталось»
сегодня, 12:18
Петру Яну исполнилось 33 года
сегодня, 11:35
Ислам Махачев назвал лучший гол в футболе: «Ибрагимович через себя. Очень красиво»
сегодня, 10:54
Адесанья – о планах после завершения карьеры: «Могу быть диджеем. Были предложения из Голливуда»
сегодня, 10:23
Ко всем новостям
Последние новости
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Рекомендуем