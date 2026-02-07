Менеджер Павловича: «Следующий бой Сергея пройдет в апреле-мае. Соперник должен быть из топ-5»

Менеджер Павловича: следующий бой Сергея пройдет в апреле-мае.

Менеджер Ризван Магомедов рассказал о ближайших карьерных планах Сергея Павловича .

«У Сереги Павловича остался один бой с хорошим претендентом, чтобы вновь побороться за титул. Рассчитываем, что бой пройдет в апреле–мае. Соперник должен быть из первой пятерки. В принципе, он там со всеми уже подрался.

Может, это будет второе противостояние с Волковым , чтобы реваншировать свое поражение. Может, с кем-то из других ребят, идущих на хорошей серии. Будем смотреть», – сказал Магомедов.

Павлович в последний раз выступал в августе 2025-го, когда победил Валдо Кортеса-Акосту судейским решением. Его профессиональный рекорд – 20-3.

Менеджер Павловича – о Льюисе: «Мы ничего не получали, никаких вызовов, никаких реваншей не обсуждали и точно никому не отказывали»

Вальтер Уокер: «Ган и Павлович нокаутируют меня в первом раунде. Перейра – за две минуты»