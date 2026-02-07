11

Волков – Кортесу-Акосте: «Уважаю твой подход, но не нужно торопиться. Сделаем это в мае»

Волков обратился к Кортесу-Акосте: я уважаю твой подход, но не нужно торопиться.

Боец тяжелого веса UFC Александр Волков обратился к Валдо Кортесу-Акосте.

Ранее Кортес-Акоста принял вызов на бой от Волкова – и предложил назначить поединок на 28 февраля.

«Я уважаю твой подход, но не нужно все форсировать. Не торопись, подготовься как следует. Мы можем сделать это в мае», – ответил Волков.

В последний раз Волков дрался в октябре, когда победил Жаилтона Алмейду раздельным решением судей в главном карде UFC 321.

Кортес-Акоста провел шесть боев с марта 2025-го, проиграв лишь раз.

Волков бросил вызов Кортесу-Акосте: «Подеремся за пояс временного чемпиона в мае»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: инстаграм Александра Волкова
тяжелый вес (MMA)
logoUFC
Валдо Кортес-Акоста
logoАлександр Волков
logoMMA
Последний шанс у Саши, к сожалению. Годы идут, а дивизион замерз капитально.
Ответ ZaharPetrovicUralez
Последний шанс у Саши, к сожалению. Годы идут, а дивизион замерз капитально.
спасибо джонсу и гану
Ну Волков видится мне фаворитом
Желательно попадать с дистанции 🤜
Акоста идеальный вариант для Волкова, без борьбы и чисто визуально как будто не на уровне Сани.
2 месяца и 3 недели,
2 месяца и 2 недели,
2 месяца и неделя,
3 недели,
2 месяца.
И так то впечатляюще. Но если учесть, что он тяж, что проиграл из этих 6 боёв лишь 1, и что он №5 рейтинга, то это просто какая-то фантастика 😳
А если учесть, что всего через месяц после недавнего боя он хочет выйти с №2, то... Даже Джо Роган не знает, как это комментировать 🤷‍♂️
Ответ Arcanar
2 месяца и 3 недели, 2 месяца и 2 недели, 2 месяца и неделя, 3 недели, 2 месяца. И так то впечатляюще. Но если учесть, что он тяж, что проиграл из этих 6 боёв лишь 1, и что он №5 рейтинга, то это просто какая-то фантастика 😳 А если учесть, что всего через месяц после недавнего боя он хочет выйти с №2, то... Даже Джо Роган не знает, как это комментировать 🤷‍♂️
Ну так он тяж, весогонки нет, урона за эти 6 боёв особо не получал, вот бабки и зарабатывает, пока дают. А 5й номер рейтинга он потому, что в тяжёлом весе самый слабый ростер в юфс
Ответ Давди Муталиев
Ну так он тяж, весогонки нет, урона за эти 6 боёв особо не получал, вот бабки и зарабатывает, пока дают. А 5й номер рейтинга он потому, что в тяжёлом весе самый слабый ростер в юфс
А остальные топы тяжёлого что ж так рубят?! 🤔 Ну придурки 🤣
