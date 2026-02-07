Волков – Кортесу-Акосте: «Уважаю твой подход, но не нужно торопиться. Сделаем это в мае»

Волков обратился к Кортесу-Акосте: я уважаю твой подход, но не нужно торопиться.

Боец тяжелого веса UFC Александр Волков обратился к Валдо Кортесу-Акосте .

Ранее Кортес-Акоста принял вызов на бой от Волкова – и предложил назначить поединок на 28 февраля.

«Я уважаю твой подход, но не нужно все форсировать. Не торопись, подготовься как следует. Мы можем сделать это в мае», – ответил Волков.

В последний раз Волков дрался в октябре, когда победил Жаилтона Алмейду раздельным решением судей в главном карде UFC 321.

Кортес-Акоста провел шесть боев с марта 2025-го, проиграв лишь раз.

Волков бросил вызов Кортесу-Акосте: «Подеремся за пояс временного чемпиона в мае»