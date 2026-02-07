Волков – Кортесу-Акосте: «Уважаю твой подход, но не нужно торопиться. Сделаем это в мае»
Волков обратился к Кортесу-Акосте: я уважаю твой подход, но не нужно торопиться.
Боец тяжелого веса UFC Александр Волков обратился к Валдо Кортесу-Акосте.
Ранее Кортес-Акоста принял вызов на бой от Волкова – и предложил назначить поединок на 28 февраля.
«Я уважаю твой подход, но не нужно все форсировать. Не торопись, подготовься как следует. Мы можем сделать это в мае», – ответил Волков.
В последний раз Волков дрался в октябре, когда победил Жаилтона Алмейду раздельным решением судей в главном карде UFC 321.
Кортес-Акоста провел шесть боев с марта 2025-го, проиграв лишь раз.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: инстаграм Александра Волкова
2 месяца и 2 недели,
2 месяца и неделя,
3 недели,
2 месяца.
И так то впечатляюще. Но если учесть, что он тяж, что проиграл из этих 6 боёв лишь 1, и что он №5 рейтинга, то это просто какая-то фантастика 😳
А если учесть, что всего через месяц после недавнего боя он хочет выйти с №2, то... Даже Джо Роган не знает, как это комментировать 🤷♂️