Магомедрасул Гасанов: «Будем общаться с UFC. Но сначала посмотрим, что предложит ACA»

Гасанов: будем общаться с UFC, но сначала посмотрим, что предложит ACA.

Чемпион АСА в среднем весе Магомедрасул Гасанов сообщил, что будет вести переговоры с UFC.

В пятницу Гасанов победил Альберта Туменова единогласным решением судей в главном событии ACA 200.

«Мне сейчас нужно время. Смогу хорошо отдохнуть, в том числе и духовно. Успею восстановить свой организм. Дальше буду смотреть. Долго засиживаться без боев не хочу. Пока не было каких‑то переговоров [с UFC]. Сейчас будем смотреть.

В то же время я посмотрю, что мне предложат Магомед Бибулатов и Асланбек Бадаев, какие бои они могут предлагать. Когда ты свободный агент, у тебя есть время, чтобы все взвесить.

Для меня удивлять кого‑то становится все тяжелее и тяжелее. Многие от меня ждут чего‑то нереального. Но надо же понимать, что последние годы готовятся под меня. Очередной защитой, думаю, никого не удивил. Для удивления мне надо завоевать пояс в другом весе. В этом поединке показал не лучшую свою форму. Но я сделал все, чтобы выиграть», – сказал Гасанов.

Победа с ногой в крови и подписание Шлеменко – топ-сюжеты главного турнира года в российских ММА

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Матч ТВ»
Юфс посмотрит последний бой и даже не ответит, возможно и бой не досмотрит
Открывать прилимы где нибудь в эмиратах есть и то более интересные бойцы. Да и по допинг тесту большие вопросы.
