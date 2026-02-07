«28 февраля устроит?» Кортес-Акоста согласился подраться с Волковым
Валдо Кортес-Акоста согласился подраться с Александром Волковым.
Боец тяжелого дивизиона UFC Валдо Кортес-Акоста согласился подраться с Александром Волковым.
Ранее Волков предложил Кортесу-Акосте провести поединок за пояс временного чемпиона на майском турнире UFC.
«В любое время, в любой момент. 28 февраля устроит?» – ответил Кортес-Акоста.
Кортес-Акоста провел шесть боев с марта 2025-го, проиграв лишь раз. Его профессиональный рекорд – 17-2.
Валдо Кортес-Акоста: «Хочу драться с Волковым или Ганом за временный титул»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: инстаграм Александра Волкова
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Да не Волков на эту дату явно не согласиться.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем