«28 февраля устроит?» Кортес-Акоста согласился подраться с Волковым

Валдо Кортес-Акоста согласился подраться с Александром Волковым.

Ранее Волков предложил Кортесу-Акосте провести поединок за пояс временного чемпиона на майском турнире UFC.

«В любое время, в любой момент. 28 февраля устроит?» – ответил Кортес-Акоста.

Кортес-Акоста провел шесть боев с марта 2025-го, проиграв лишь раз. Его профессиональный рекорд – 17-2.

