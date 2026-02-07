Волков бросил вызов Кортесу-Акосте: «Подеремся за пояс временного чемпиона в мае»

Александр Волков хочет подраться с Валдо Кортесом-Акостой за временный титул.

Боец тяжелого веса UFC Александр Волков сообщил, что хочет подраться с Валдо Кортесом-Акостой за титул временного чемпиона.

«Сегодня я узнал, что Кортес-Акоста хочет обогнать меня и подраться за временный титул с Сирилом Ганом . Надеюсь, UFC даст мне возможность встретиться с ним в мае за пояс временного чемпиона.

Этот поединок имеет смысл. Я готов. Кортес-Акоста, погнали!» – написал в социальных сетях Волков.

В последний раз Волков дрался в октябре, когда победил Жаилтона Алмейду раздельным решением судей в главном карде UFC 321.

Валдо Кортес-Акоста: «Хочу драться с Волковым или Ганом за временный титул»

Алмейда – о поражении от Волкова: «В США или Бразилии победу отдали бы мне. Но в Абу-Даби была его публика»