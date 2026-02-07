11

Волков бросил вызов Кортесу-Акосте: «Подеремся за пояс временного чемпиона в мае»

Александр Волков хочет подраться с Валдо Кортесом-Акостой за временный титул.

Боец тяжелого веса UFC Александр Волков сообщил, что хочет подраться с Валдо Кортесом-Акостой за титул временного чемпиона.

«Сегодня я узнал, что Кортес-Акоста хочет обогнать меня и подраться за временный титул с Сирилом Ганом. Надеюсь, UFC даст мне возможность встретиться с ним в мае за пояс временного чемпиона.

Этот поединок имеет смысл. Я готов. Кортес-Акоста, погнали!» – написал в социальных сетях Волков.

В последний раз Волков дрался в октябре, когда победил Жаилтона Алмейду раздельным решением судей в главном карде UFC 321.

Валдо Кортес-Акоста: «Хочу драться с Волковым или Ганом за временный титул»

Алмейда – о поражении от Волкова: «В США или Бразилии победу отдали бы мне. Но в Абу-Даби была его публика»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: инстаграм Александра Волкова
интересно, почему ган, до сих пор остается претендентом после такого, сделай так царукян, анкалаев или евлоев, страшно представить до каких масштабов они бы это раздули
Ответ BayernMunih
интересно, почему ган, до сих пор остается претендентом после такого, сделай так царукян, анкалаев или евлоев, страшно представить до каких масштабов они бы это раздули
да просто потому что в тяжах сейчас кризис
Павлович кого ждет?
Увидел сейчас Инстаграм Сани, он там не Акосту вызвал, а Данилу Колбасенко)))
У кого есть инста, зацените этот шедевр.
Ответ Lynx.DP
Увидел сейчас Инстаграм Сани, он там не Акосту вызвал, а Данилу Колбасенко))) У кого есть инста, зацените этот шедевр.
Получилось шикарно. Саня топ
