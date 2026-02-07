3

Анатолий Кондратьев: «Не смотрю в сторону UFC. Наилегчайший вес в АСА более конкурентный»

Анатолий Кондратьев заявил, что не намерен переходить в UFC.

Чемпион ACA Анатолий Кондратьев заявил, что не намерен переходить в UFC.

«Дивизион до 57 кг в АСА намного конкурентнее. Я не смотрю в сторону UFC. Честно, я смотрю каждый турнир АСА, но очень мало смотрю боев UFC. Повторюсь, 57 кг в АСА намного интереснее. Поэтому смотреть за океан неинтересно.

Ну и не сравниваю себя с бойцами из океана. Я скромный чемпион. Я скромно пришел и скромно стал чемпионом. У меня такое опустошение наступает, что не хочу думать о сроках следующего боя. Но я хотел бы подраться в Нижнем Новгороде», – сказал Кондратьев.

В пятницу на турнире ACA 200 Кондратьев победил Азамата Пшукова и завоевал пояс в наилегчайшем весе.

